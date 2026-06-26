به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان با صدور هشدار سطح زرد (شماره ۱۴) اعلام کرد: اوج بارش‌های رگباری و سیل‌آسا از شنبه شب تا یکشنبه استان را فرا می‌گیرد.

نفوذ رطوبت خزری نیز مه‌گرفتگی و کاهش دید را در گردنه‌های شرقی به همراه داشته و احتمال اختلال در پرواز فرودگاه اردبیل وجود دارد.

بررسی آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا نشان می‌دهد که ناپایداری‌های جوی تا اواخر وقت یکشنبه هفته آینده در بیشتر مناطق استان تداوم خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، عبور امواج ناپایدار از تراز میانی جو همراه با شرایط فصلی و محلی، قدرت فعالیت سامانه بارشی را به‌طور چشم‌گیری افزایش داده است، کارشناسان هواشناسی تأکید دارند که هم‌افزایی عوامل دینامیکی و ترمودینامیکی با تزریق رطوبت خزری، در برخی ساعات باعث تقویت محلی توده‌های بارشی شده و میزان بارندگی را در مناطق مستعد به سطح هشدار می‌رساند.

پیش‌بینی بارش‌ها تا دوشنبه هفته آینده

طی امروز جمعه با گسترش نفوذ توده هوای ناپایدار، دامنه فعالیت سامانه کل استان را فرا گرفته و بارش‌ها به‌صورت رگباری همراه با رعدوبرق خواهد بود.

هواشناسی اردبیل اوج فعالیت این سامانه بارشی را از بعدازظهر شنبه تا اوایل شب یکشنبه اعلام کرده و هشدار داده است: با توجه به ماهیت رگباری و شدت بارش در بازه زمانی کوتاه، وقوع سیلاب‌های ناگهانی و موقتی، آب‌گرفتگی معابر عمومی، بارش تگرگ در مناطق مستعد و اصابت صاعقه محتمل است.

اختلال در پروازهای فرودگاه اردبیل و جاده‌های مواصلاتی

استقرار جریانات شرقی و نفوذ توده هوای مرطوب خزری، موجب تشکیل مهِ فرارفتی و کاهش ارتفاع پایه ابر، به‌ویژه در نوار شرقی و گردنه‌های منتهی به استان گیلان خواهد شد. این پدیده می‌تواند منجر به اختلال موقتی در عملیات پروازی فرودگاه اردبیل و کاهش دید افقی در جاده‌های مواصلاتی این مناطق شود، لذا رعایت تمهیدات مندرج در هشدار هواشناسی سطح زرد اکیداً توصیه می‌گردد.

نوسانات دمایی؛ افزایش تا یکشنبه و سپس کاهش محسوس

از نظر دمایی، روند افزایشی دمای هوا که از امروز آغاز شده تا روز یکشنبه ادامه می‌یابد؛ اما از روز یکشنبه با تقویت جریانات خنک شمالی، افت محسوس دما پیش‌بینی می‌شود. در روز دوشنبه، با عبور موج بارشی، جو استان در نواحی شمالی و مرکزی پایدار خواهد بود، اما همچنان احتمال رگبارهای پراکنده در جنوب استان تا ساعات بعدازظهر دوشنبه وجود دارد. از روز دوشنبه با تغییر الگوی فشاری، افزایش دما در تمامی مناطق استان رخ خواهد داد.