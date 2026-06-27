به گزارش خبرگزاری مهر، بارش‌های سیل‌آسای امروز باعث بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و جوی‌های فصلی در استان اردبیل شده است در شهر گرمی، سطح معابر به‌شدت بالاآمده و رفت‌وآمد عابران پیاده و خودروها در خیابان‌های اصلی با اختلال جدی مواجه شده است. در مشکین‌شهر نیز وضعیت مشابهی حاکم است و آب در خیابان‌های اصلی و پیاده‌راه‌ها جاری شده و تردد شهروندان را با دشواری همراه ساخته است شاهدان عینی از ورود جریان گل‌آلود به برخی مغازه‌های طبقات همکف در این دو شهر خبر می‌دهند.

اداره کل مدیریت بحران استان که پیش از وقوع باران‌ها، نسبت به فعال‌شدن سامانه ناپایدار جوی هشدار داده بود، امروز با استناد به هشدار سطح زرد هواشناسی تأکید کرد که این سامانه بارشی تا اواخر وقت یکشنبه ۷ تیر در تمام مناطق فعال خواهد بود. در شهر جعفرآباد، سطح آب جوی‌های درون‌شهری بالاآمده و معابر را تحت‌تأثیر قرار داده است؛ همچنین در روستای ما درسی از توابع این شهرستان، شدت سیلاب باعث بیرون‌زدگی و برجسته‌شدن لوله‌های آب شده که خطر قطعی شبکه را هشدار می‌دهد کارشناسان نسبت به جاری‌شدن رواناب در آبراهه‌ها و رودخانه‌های فصلی هشدار جدی داده‌اند.

در شهرستان پارس‌آباد، اگرچه آب‌گرفتگی معابر به گستردگی سایر مناطق نیست، اما همین میزان نیز تردد روزمره شهروندان را مختل کرده و رانندگی در برخی خیابان‌های فرعی را با خطر مواجه ساخته است.در شهرستان اصلاندوز نیز طغیان رودخانه قنبرلو در این منطقه، خسارت‌هایی به تأسیسات نزدیک بستر رود وارد کرده و نیروهای امدادی را به حالت آماده‌باش کامل درآورده است و طبق اطلاعیه پیشین مدیریت بحران استان اردبیل خسارت به برخی محصولات کشاورزی، باغی و دامی از آثار این سامانه جوی اعلام شده است.

مدیریت بحران استان اردبیل از شهروندان خواسته است تا به‌هیچ‌وجه در حاشیه آبراهه‌ها و رودخانه‌های فصلی توقف نکرده و از هرگونه تردد غیرضروری در جاده‌های روستایی و حاشیه‌ای پرهیز کنند. باتوجه‌به پیش‌بینی تداوم بارش‌ها، تیم های راهداری برای جلوگیری از انسداد مسیرها در محورهای مواصلاتی مستقر شده‌اند. بی‌توجهی به اخطارهای پیشین مدیریت بحران، خسارات را چندبرابر خواهد کرد؛ ازاین‌رو شهروندان هرگونه حادثه یا آب‌گرفتگی را فوراً به سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند.