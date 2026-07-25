خبرگزاری مهر، گروه استانها: بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار جذب‌نشده، ده‌ها پروژه نیمه‌تمام، تنش آبی در روستاها، راه‌های ناتمام، زیرساخت‌های گردشگری مغفول، طرح‌های عمرانی معطل و کاهش ارزش اعتبارات در سایه تورم، بخشی از واقعیت امروز کهگیلویه و بویراحمد است.

استانی که با وجود برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، نفت، گاز و منابع طبیعی، همچنان با کمبود زیرساخت‌های اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند و مردم آن سال‌ها است چشم‌انتظار تبدیل وعده‌ها و اعتبارات مصوب به پروژه‌های بهره‌برداری‌شده هستند.

آنچه امروز بیش از کمبود منابع، توسعه استان را با چالش مواجه کرده، کندی جذب اعتبارات، پیچیدگی‌های اداری و فاصله میان تخصیص اعتبار تا آغاز عملیات اجرایی پروژه‌هاست؛ موضوعی که متولیان کهگیلویه و بویراحمد نیز بر آن تأکید دارند.

گردشگری، آب و بروکراسی؛ سه مطالبه بهمئی

در این رابطه فرماندار بهمئی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از روند تخصیص اعتبارات اظهار کرد: با وجود نیاز جدی شهرستان به یک دستگاه تانکر آب برای خدمت‌رسانی به بخش کشاورزی و جاده‌های روستایی، تاکنون حتی یک ریال اعتبار برای تعمیر این خودرو اختصاص نیافته است.

لطف‌الله ایرمی با بیان اینکه وعده تعمیر این تانکر طی ماه‌های گذشته هنوز عملیاتی نشده، افزود: این موضوع خدمات‌رسانی به مناطق هدف را با مشکل مواجه کرده است.

وی همچنین با گلایه از بی‌نصیب ماندن گردشگری لیکک از اعتبارات سفر وزیر، تصریح کرد: با وجود ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری شهرستان، حتی یک ریال اعتبار به این بخش اختصاص نیافته و این مسئله روند توسعه گردشگری را با مشکل روبه‌رو کرده است.

فرماندار بهمئی طولانی شدن روند استعلام‌های اداری را نیز یکی از موانع اصلی اجرای پروژه‌ها دانست و گفت: گاهی پاسخ به یک استعلام بیش از یک ماه زمان می‌برد و همین مسئله موجب کند شدن اجرای طرح‌های عمرانی می‌شود.

اعتبار هست؛ پروژه‌ها هنوز آغاز نشده‌اند

فرماندار بویراحمد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت پروژه‌های آبرسانی شهرستان گفت: با وجود تخصیص حدود ۱۸۷ تا ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای رفع تنش آبی، بخش عمده پروژه‌ها هنوز وارد فاز اجرایی نشده‌اند.

عباس بهشتی با اشاره به وعده بهره‌برداری از پروژه آبرسانی لوداب تا خردادماه، افزود: مردم امروز به‌حق درباره سرنوشت این طرح‌ها مطالبه‌گر هستند و انتظار دارند وعده‌ها به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه از مجموع ۱۵ پروژه آبرسانی شهرستان تنها یک یا دو پروژه فعال شده است، تصریح کرد: پروژه‌های آبرسانی گنجگان، رودابه، فیروزآباد، کالوس، بدقلونگ، سفیدار، هادی‌آباد، دم‌چنار، تنگ فیروزآباد، محمودآباد، قلات و رضاآباد همچنان بلاتکلیف مانده و در برخی موارد حتی پیمانکار آنها نیز مشخص نشده است.

وی خواستار ارائه گزارش شفاف از روند هزینه‌کرد اعتبارات شد و تأکید کرد: مردم حق دارند بدانند منابع اختصاص یافته در چه مسیری هزینه شده و پروژه‌ها در چه مرحله‌ای قرار دارند.

ضرب‌الاجل برای جذب اعتبارات

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه منابع مالی کشور محدود است، اظهار کرد: اعتبارات موجود با تلاش دولت، وزارتخانه‌ها و پیگیری نمایندگان مجلس تأمین می‌شود و نباید حتی بخشی از این منابع از دست برود.

یدالله رحمانی از وجود بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار جذب‌نشده در استان خبر داد و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی متعهد شده‌اند همه این اعتبارات را تا پایان مردادماه جذب کنند.

وی با انتقاد از موکول شدن جذب اعتبارات به روزهای پایانی سال، تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که برخی دستگاه‌ها کار را به دقیقه ۹۰ می‌رسانند، در حالی که هر روز تأخیر، ارزش اقتصادی اعتبارات را کاهش می‌دهد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اولویت‌های استان، بر پیگیری اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی، پروژه‌های سفر رئیس‌جمهور، طرح‌های حوزه راه، آب، گردشگری، موزه دفاع مقدس، بازارچه‌های صنایع‌دستی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش هفتگی از روند جذب اعتبارات شد.

توسعه؛ نیازمند عبور از بروکراسی

برآیند سخنان مسئولان نشان می‌دهد که مسئله اصلی کهگیلویه و بویراحمد، تنها کمبود اعتبار نیست؛ بلکه فاصله میان تخصیص اعتبار، جذب منابع و اجرای پروژه‌ها به مهم‌ترین مانع توسعه تبدیل شده است و تا زمانی که اعتبارات در حساب‌ها باقی بمانند و پروژه‌ها پشت درهای بروکراسی متوقف شوند، مردم سهمی از این منابع نخواهند برد.

اکنون انتظار افکار عمومی این است که اعتبارات مصوب، هرچه سریع‌تر به پروژه‌های فعال، زیرساخت‌های تکمیل‌شده و خدمات ملموس تبدیل شود؛ زیرا شاخص موفقیت مدیران، نه میزان اعتبار مصوب، بلکه اثری است که این منابع بر کیفیت زندگی مردم استان بر جای می‌گذارد.