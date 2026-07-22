چاپ ۳۴ عنوان کتاب ویژه کنگره شهدای کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فرهادی عصر چهارشنبه در جلسه شورای سیاستگذاری دومین کنگره ۵۵۳۶ شهید کردستان اظهار کرد: کمیته تألیف کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان با برگزاری چهار جلسه و تصویب ۱۸ مصوبه، روند برنامه‌ریزی برای تولید آثار مکتوب مرتبط با کنگره را دنبال کرده است.

وی افزود: در ادامه این اقدامات، یک نشست نیز با حضور مسئولان ارشد استان و مدیران حوزه هنری در سطح کشور برگزار شد تا از ظرفیت‌های موجود برای تولید و انتشار آثار مرتبط با شهدای کردستان استفاده شود.

رئیس حوزه هنری کردستان با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای تولید آثار مکتوب، بیان کرد: در مجموع ۱۰۰ عنوان کتاب از کنگره نخست تا دوم شهدای استان در دستور کار قرار گرفته که تاکنون ۹۱ عنوان آن به مرحله نهایی رسیده است.

فرهادی ادامه داد: از این تعداد، ۳۴ عنوان کتاب چاپ و منتشر شده، ۳۱ عنوان در مراحل چاپ قرار دارد و ۲۶ عنوان دیگر نیز در مرحله جمع‌آوری مطالب و آماده‌سازی است.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در تولید این آثار، گفت: حوزه هنری، سپاه، اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه فرهنگیان، شرکت مخابرات، اداره‌کل بهزیستی و جهاد در تولید و انتشار کتاب‌های کنگره مشارکت داشته‌اند.

رئیس حوزه هنری کردستان همچنین از توجه به گروه سنی کودک و نوجوان در تولید آثار کنگره خبر داد و افزود: در این بخش نیز تولید کتاب‌هایی با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت دنبال شده و برنامه‌هایی برای همکاری با مرکز بزرگ اسلامی در زمینه تولید آثار مرتبط با ماموستاهای استان نیز پیش‌بینی شده است.

فرهادی در ادامه به انتشار ماهنامه آلاله‌های کردستان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۲ شماره از این ماهنامه به همراه ویژه‌نامه‌های شهرستان قروه و اقشار مختلف منتشر شده است.

وی خاطرنشان کرد: آثار تولیدشده در کمیته تألیف نیز توسط کمیته تخصصی متشکل از دکتر بهروز خیریه، دکتر کلوندی و دکتر خوانچه‌سپهر مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد.