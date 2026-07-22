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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

چاپ ۳۴ عنوان کتاب ویژه کنگره شهدای کردستان

چاپ ۳۴ عنوان کتاب ویژه کنگره شهدای کردستان

سنندج- رئیس حوزه هنری کردستان گفت: از ۱۰۰ عنوان کتاب هدف‌گذاری‌شده برای کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان، تاکنون تولید ۹۱ عنوان نهایی شده که ۳۴ عنوان به چاپ رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فرهادی عصر چهارشنبه در جلسه شورای سیاستگذاری دومین کنگره ۵۵۳۶ شهید کردستان اظهار کرد: کمیته تألیف کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان با برگزاری چهار جلسه و تصویب ۱۸ مصوبه، روند برنامه‌ریزی برای تولید آثار مکتوب مرتبط با کنگره را دنبال کرده است.

وی افزود: در ادامه این اقدامات، یک نشست نیز با حضور مسئولان ارشد استان و مدیران حوزه هنری در سطح کشور برگزار شد تا از ظرفیت‌های موجود برای تولید و انتشار آثار مرتبط با شهدای کردستان استفاده شود.

رئیس حوزه هنری کردستان با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای تولید آثار مکتوب، بیان کرد: در مجموع ۱۰۰ عنوان کتاب از کنگره نخست تا دوم شهدای استان در دستور کار قرار گرفته که تاکنون ۹۱ عنوان آن به مرحله نهایی رسیده است.

فرهادی ادامه داد: از این تعداد، ۳۴ عنوان کتاب چاپ و منتشر شده، ۳۱ عنوان در مراحل چاپ قرار دارد و ۲۶ عنوان دیگر نیز در مرحله جمع‌آوری مطالب و آماده‌سازی است.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در تولید این آثار، گفت: حوزه هنری، سپاه، اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه فرهنگیان، شرکت مخابرات، اداره‌کل بهزیستی و جهاد در تولید و انتشار کتاب‌های کنگره مشارکت داشته‌اند.

رئیس حوزه هنری کردستان همچنین از توجه به گروه سنی کودک و نوجوان در تولید آثار کنگره خبر داد و افزود: در این بخش نیز تولید کتاب‌هایی با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت دنبال شده و برنامه‌هایی برای همکاری با مرکز بزرگ اسلامی در زمینه تولید آثار مرتبط با ماموستاهای استان نیز پیش‌بینی شده است.

فرهادی در ادامه به انتشار ماهنامه آلاله‌های کردستان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۲ شماره از این ماهنامه به همراه ویژه‌نامه‌های شهرستان قروه و اقشار مختلف منتشر شده است.

وی خاطرنشان کرد: آثار تولیدشده در کمیته تألیف نیز توسط کمیته تخصصی متشکل از دکتر بهروز خیریه، دکتر کلوندی و دکتر خوانچه‌سپهر مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6896246

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