طهماسبی: موانع تکمیل مجتمع گردشگری پارتیا گرگان باید برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر چهارشنبه در نشست بررسی روند اجرای پروژه مجتمع گردشگری پارتیا گرگان که با حضور مدیران این مجموعه برگزار شد، اظهار کرد: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دارای اولویت، نقش مهمی در رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در استان دارد.

وی با تأکید بر رفع موانع اداری و اجرایی افزود: شتاب‌بخشی به روند تکمیل این پروژه نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و تعامل مؤثر با سرمایه‌گذاران است تا زمینه بهره‌برداری از این مجموعه در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.

استاندار گلستان با بررسی های آخرین گزارش‌های فنی و اجرایی پروژه ارائه و وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی، گفت: مجتمع گردشگری پارتیا تاکنون حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تکمیل ۲۵ درصد باقی‌مانده آن مستلزم تصمیم‌گیری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران است.

وی یادآور شد: پروژه مجتمع گردشگری پارتیا که با عنوان هتل پارتیا نیز شناخته می‌شود، از سال ۱۳۸۳ آغاز شده و اکنون یکی از مهم‌ترین پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه گردشگری در استان گلستان به شمار می‌رود.