به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند توسعه زیرساختهای گردشگری در گلستان اظهار کرد: طی سالهای اخیر، استان در حوزه گردشگری، اسکان، پذیرایی و توسعه مراکز اقامتی رشد چشمگیری داشته و میتوان از آن به عنوان یک جهش ۱۰۰ درصدی یاد کرد.
وی با اشاره به بازدید اخیر خود از پروژههای گردشگری استان افزود: هفته گذشته از محور گردشگری و جنگلی توسکستان بازدید کردم که در آن یک مجتمع رفاهی، تفریحی و گردشگری در حال احداث است و پیشرفت فیزیکی مطلوبی دارد.
استاندار گلستان ادامه داد: تنها حدود ۱۵ درصد از عملیات اجرایی این پروژه باقی مانده و پیشبینی میشود حداکثر تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری برسد و به ظرفیتهای گردشگری استان افزوده شود.
طهماسبی با بیان اینکه توسعه بومگردی در مناطق مختلف گلستان شتاب گرفته است، گفت: امروز در بسیاری از روستاهای دامنه جنگل و مناطق جنوبی استان، اقامتگاههای بومگردی در حال ایجاد و توسعه هستند که میتواند ضمن رونق اقتصادی، زمینه اشتغال و معرفی جاذبههای طبیعی استان را فراهم کند.
وی تأکید کرد: با وجود اقدامات انجامشده، گلستان همچنان استانی بکر با ظرفیتهای گسترده گردشگری است و هنوز فرصتهای فراوانی برای سرمایهگذاری و توسعه این صنعت در استان وجود دارد.
استاندار گلستان با اشاره به موقعیت راهبردی استان در مسیر زائران بارگاه منور حضرت امام رضا(ع) خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۲۲ میلیون زائر از مسیر گلستان به مقصد مشهد مقدس تردد میکنند و این ظرفیت ارزشمند باید برای افزایش ماندگاری مسافران و رونق صنعت گردشگری استان مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: معرفی هرچه بیشتر جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی گلستان و تکمیل زیرساختهای گردشگری میتواند زمینه توقف و اقامت بیشتر زائران و گردشگران را در استان فراهم کرده و سهم گلستان را از اقتصاد گردشگری کشور افزایش دهد.
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