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۱۴ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۲۵

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی لرستان خبر داد؛

تخریب بناهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی بروجرد

تخریب بناهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی بروجرد

خرم‌آباد - فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی لرستان از تخریب بناهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسلم مویدی در سخنانی از اجرای یک مورد ماده سه در اراضی زراعی باغی روستای «دره نقدی» شهرستان بروجرد و آزادسازی بیش از هزار مترمربع خبر داد.

وی ضمن اشاره به اینکه حفظ کاربری بستر تولید خط‌قرمز جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: هر گونه تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی، باغی جرم است و ضمن قلع‌وقمع تغییر کاربری، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی لرستان، افزود: این عملیات با حضور مدیر جهاد کشاورزی، نماینده دادستان، نیروی انتظامی، سایر عوامل مرتبط و اکیپ صیانت از بستر تولید جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد برگزار شد.

سرهنگ مویدی، گفت: از بهره‌برداران عزیز استدعا می‌شود به‌منظور جلوگیری از هر گونه محکومیت قضائی و تحمیل هزینه‌های ناشی از تخریب بنا؛ از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی خودداری نمایند و در صورت نیاز به ساخت‌وساز از طریق مراجع ذی‌ربط با طی روال قانونی اقدام کنند.

وی از هم استانی‌های عزیز خواست که هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز را به سامانه ۱۳۱ ارتباط مردمی سازمان امور اراضی کشور گزارش دهند.

کد مطلب 6126602

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