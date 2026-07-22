به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، شامگاه چهارشنبه در محفل سوگ و تجدید میثاق اصحاب رسانه در تبریز، با تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امیدواریم این گردهمایی موجب تقویت همدلی میان اهالی رسانه شود و مسیر و آرمان‌های رهبر شهید در دوران زعامت رهبر جدید جمهوری اسلامی با قدرت ادامه یابد.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، گفت: گردهم آمدن اصحاب رسانه فرصتی ارزشمند برای تجدید عهد و همدلی است و امیدواریم همه بتوانیم در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی ایفای نقش کنیم.

روایت دیدار نوروزی با رهبر انقلاب

متفکرآزاد با اشاره به دیدار نوروزی مسئولان قوای سه‌گانه با رهبر انقلاب در فروردین ۱۴۰۴، اظهار کرد: در این دیدار، جمع محدودی از مسئولان ارشد سه قوه حضور داشتند و پس از ارائه گزارشی از وضعیت کشور، رهبر انقلاب درباره مسائل مختلف کشور، از جمله ناترازی‌ها و چالش‌های پیش‌رو سخن گفتند.

وی افزود: آنچه بیش از هر چیز برای من ماندگار شد، توصیه ایشان به مسئولان درباره توجه به خانواده بود؛ رهبر انقلاب پس از تأکید بر رسیدگی به امور مردم، از مسئولان خواستند از همسر و خانواده خود نیز غافل نشوند و تنها به تأمین مسائل مالی اکتفا نکنند، بلکه به حقوق، عواطف و روابط خانوادگی نیز توجه داشته باشند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر ادامه داد: این توصیه نشان می‌داد که نگاه رهبر انقلاب به حکمرانی، نگاهی جامع بود و از مسائل کلان کشور تا کوچک‌ترین ابعاد زندگی مسئولان را در بر می‌گرفت.

وی مطالعه کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» را برای شناخت منظومه فکری رهبر انقلاب ضروری دانست و گفت: هندسه فکری ایشان در این اثر به‌خوبی تبیین شده و مطالعه آن برای شناخت این نگاه جامع بسیار راهگشاست.

نگاه فرصت‌محور به اقوام و آذربایجان

متفکرآزاد با اشاره به نگاه رهبر انقلاب به اقوام ایرانی، تصریح کرد: ایشان همواره اقوام را فرصتی برای اقتدار و انسجام ملی می‌دانستند، نه تهدید.

وی افزود: سال‌ها برخی تلاش می‌کردند آذربایجان را با نگاه امنیتی تحلیل کنند، اما رهبر انقلاب همواره به ظرفیت‌های این خطه ایمان داشتند و اتفاقات سال‌های اخیر نیز نشان داد که آذربایجان در همه مقاطع حساس، پشتوانه امنیت، وحدت و اقتدار ایران بوده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: در حوادث مختلف سال‌های اخیر، از جمله جنگ‌ها و بحران‌های داخلی، مردم آذربایجان بار دیگر وفاداری خود را به ایران و انقلاب اسلامی اثبات کردند.

وی همچنین با اشاره به توجه رهبر انقلاب به حفظ هویت‌های فرهنگی و زبانی اقوام، گفت: توصیه ایشان به خانواده‌ها برای حفظ زبان مادری و احترام به فرهنگ‌های بومی، نشانه نگاه فرصت‌محور و وحدت‌آفرین ایشان بود.

تشییعی با شکوه تمدنی

متفکرآزاد با توصیف مراسم تشییع رهبر شهید، آن را رخدادی تاریخی و تمدنی دانست و اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم نشان داد که پیوند ملت با رهبر انقلاب، پیوندی عمیق، اعتقادی و تمدنی است.

وی افزود: هیئت‌های خارجی نیز با وجود فشارهای آمریکا برای عدم حضور در ایران، در نهایت تحت تأثیر عظمت این مراسم و مطالبه افکار عمومی کشورهای خود، برای ادای احترام به ایران سفر کردند.

آخرین دیدار با مردم آذربایجان

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با اشاره به آخرین دیدار رهبر انقلاب با مردم آذربایجان در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴، گفت: شور و شعف ایشان از حضور پرشور مردم کاملاً مشهود بود و بعدها دریافتیم که بخشی از سخنان آن روز، ترسیم‌کننده مسیر آینده انقلاب اسلامی بوده است.

وی افزود: مردم نیز در روز اعلام خبر شهادت رهبر انقلاب، بدون هیچ فراخوانی، خودجوش در خیابان‌ها حاضر شدند و صحنه‌هایی کم‌نظیر از عشق و وفاداری به ولایت را رقم زدند.

منظومه فکری رهبر شهید؛ نقشه راه آینده

متفکرآزاد در پایان با تأکید بر اینکه رهبر انقلاب نگاه ویژه‌ای به مردم آذربایجان داشتند، خاطرنشان کرد: ایشان در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی، فناوری و جوانان، الگویی جامع از حکمرانی اخلاق‌مدار و تمدن‌ساز ارائه کردند و ضروری است این منظومه فکری به‌عنوان نقشه راه آینده کشور مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی افزود: رهبر شهید با رضایت از ملت ایران و با اعتماد به ظرفیت‌های مردم این سرزمین، دعوت حق را لبیک گفت و بی‌تردید ادامه این مسیر، ضامن پیشرفت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی خواهد بود.