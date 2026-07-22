نصیر بیگی: آذربایجان در نگاه رهبر شهید پرچمدار ایران و لنگر آرامش بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نصیر بیگی شامگاه چهارشنبه در محفل سوگ و تجدید میثاق اصحاب رسانه تبریز با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم اظهار کرد: بسیاری از عزیزان با وجود کمبودها و محدودیت‌ها، با سعه‌صدر و همراهی پای کار بودند و امور را به بهترین شکل پیش بردند.

وی افزود: موکب‌هایی که در ایام جنگ و مراسم تشییع رهبر شهید فعال شدند، نقش مؤثری در خدمت‌رسانی به مردم داشتند و بنده نیز خود را خادم این مجموعه‌ها و افرادی می‌دانم که در مسیر خدمت به مردم تلاش کردند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان این عرصه ادامه داد: امیدواریم عزیزانی که در پشت صحنه این برنامه‌ها فعالیت می‌کنند، بتوانند با موانع کمتر و آرامش بیشتری مسیر خدمت‌رسانی را ادامه دهند.

حماسه‌ای ماندگار از عشق و ارادت مردم

نصیر بیگی با اشاره به حضور خود در آیین‌های تشییع در تهران و قم گفت: تصاویری که از این مراسم‌ها ثبت شد، صحنه‌هایی کم‌نظیر و ماندگار بود؛ صحنه‌هایی سرشار از حسرت، اندوه، نجواهای دلی و عشق مردم به رهبر شهید.

وی افزود: در این مراسم‌ها شاهد حضور اقشار مختلف مردم بودیم؛ حتی افرادی که شاید تصور نمی‌شد در چنین آیین‌هایی شرکت کنند، اما محبت و ارادتی که نسبت به رهبر شهید در دل داشتند، آنان را به میدان آورد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: این حضور گسترده نشان داد که پیوند مردم با آرمان‌ها و شخصیت‌های بزرگ، فراتر از برداشت‌ها و تصورهای ظاهری است و عشق و علاقه مردم، عامل خلق این حماسه‌های بزرگ شد.

روایت یک دیدار صمیمی با رهبر انقلاب

نصیر بیگی در ادامه با اشاره به خاطرات خود از دیدار با رهبر انقلاب اظهار کرد: در چند دیدار خصوصی که توفیق حضور در محضر ایشان را داشتم، همواره احساس می‌کردم با بزرگ‌تری پدرانه مواجه هستیم که با سعه‌صدر و محبت، سخنان همه را می‌شنود و برای افراد مختلف به اندازه جایگاهشان وقت می‌گذارد.

وی ادامه داد: در یکی از دیدارها که جمعی از هنرمندان تئاتر خدمت ایشان رسیده بودند، حضرت آقا با حوصله فراوان به صحبت‌های تک‌تک افراد گوش دادند و حتی به گفت‌وگوها و پرسش‌های آنان پاسخ دادند.

نصیر بیگی با بیان خاطره‌ای از اجرای یکی از هنرمندان تئاتر آیینی در این دیدار گفت: یکی از هنرمندان درخواست کرد چند دقیقه‌ای اجرا داشته باشد که رهبر انقلاب نیز با استقبال فرمودند اجرا کنید. این هنرمند همان‌جا اجرای مرشدی انجام داد و صحنه‌ای بسیار صمیمی و ماندگار رقم خورد.

وی افزود: این هنرمند که فرزند و برادر شهید بود، انگشتری از پدر شهید خود به همراه داشت و با توجه به ملاحظات حفاظتی اعلام کرد باید آن را تحویل دهد، اما رهبر انقلاب فرمودند نیازی نیست و چون این انگشتر متعلق به پدر شهید است، آن را آوردند و ایشان همان‌جا انگشتر را به دست کردند.

آذربایجان؛ دیاری با جایگاه ویژه در نگاه رهبر شهید

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز با اشاره به جایگاه آذربایجان در نگاه رهبر شهید گفت: شاید هنوز به‌طور کامل درک نکرده باشیم چه شخصیت ارزشمندی را از دست داده‌ایم، اما وظیفه ما در ادامه این مسیر، همراهی و پشتیبانی بیشتر از آرمان‌ها و ارزش‌هایی است که برای آن تلاش شد.

وی افزود: روزهایی را تجربه کردیم که هیچ‌کس تصور نمی‌کرد با چنین خبری مواجه شود؛ اما پس از اعلام خبر قطعی شهادت رهبر، روزهای سخت و سنگینی بر مردم گذشت و احساس دلتنگی و فقدان بزرگی در جامعه شکل گرفت.

نصیر بیگی ادامه داد: رهبر شهید همواره نگاه ویژه‌ای به آذربایجان داشتند و از این خطه با تعابیری همچون «پرچمدار ایران»، «مرکز تمدنی غرب کشور» و «لنگر آرامش ایران» یاد می‌کردند.

وی اظهار کرد: مردم آذربایجان نیز همواره این محبت و اعتماد را پاسخ داده‌اند و در عرصه‌های مختلف، وفاداری و همراهی خود را به نمایش گذاشته‌اند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در پایان با تأکید بر نقش اصحاب رسانه در این مسیر گفت: اصحاب قلم و رسانه باید با تبیین درست رویدادها و انتقال ارزش‌ها، رسالت مهم خود را در حفظ وحدت، امیدآفرینی و انعکاس حماسه‌های مردمی به انجام برسانند.