مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر: زیرساخت های فرهنگی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری عصر چهارشنبه در دیدار با دانیال اسفندیاری، فرماندار گناوه که با حضور معاونان فرهنگی و اداری اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه و مسئول طرح و برنامه برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی این شهرستان اظهار کرد: گناوه از جایگاه ویژه‌ای در زیست‌بوم فرهنگی استان برخوردار است و باید با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، زمینه ارتقای فعالیت‌های فرهنگی بیش از گذشته فراهم شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تأکید بر نقش فرهنگ در تعالی جامعه افزود: فعالیت‌های فرهنگی و دینی، زیربنای کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت هویت دینی و انقلابی و افزایش سرمایه اجتماعی هستند و حمایت از این حوزه در اولویت قرار گیرد.

وی بر استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های فرهنگی برای اجرای برنامه‌های اثرگذار تأکید کرد.

قادری، پیگیری و جذب اعتبارات تخصصی حوزه قرآن و حمایت از مواکب فعال در قالب پویش «بوشهر طریق‌الحسین (ع)» را از محورهای مهم این نشست عنوان کرد و گفت: تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و پشتیبانی از فعالیت‌های مردمی، زمینه‌ساز توسعه برنامه‌های دینی و فرهنگی در شهرستان خواهد بود.

بوشهر؛ پایتخت مقاومت

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به پیشینه پرافتخار این استان در عرصه مبارزه با استعمار و فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار کرد: معرفی بوشهر به عنوان «پایتخت مقاومت» و تبیین این ظرفیت ارزشمند باید با اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی فاخر دنبال شود.

وی خواستار همکاری فرمانداری گناوه برای اجرای برنامه‌های فرهنگی با محوریت ترویج فرهنگ مقاومت شد.

فرماندار گناوه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های دینی و بافت مذهبی این شهرستان، بر نقش مهم فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی در پیشرفت و تعالی گناوه تأکید کرد و گفت: ظرفیت دینی و بافت مذهبی شهرستان نقش مهمی در پیشرفت گناوه دارد



دانیال اسفندیاری با بیان اینکه گناوه از نظر مذهبی و دینی دارای ظرفیت‌های ارزشمندی است، گفت: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فرهنگ دینی، انسجام اجتماعی و توسعه شهرستان باشد.

در این دیدار همچنین بر اهمیت نقش سازمان تبلیغات اسلامی در ترویج معارف دینی، حمایت از برنامه‌های فرهنگی و استفاده از توان روحانیون، مبلغین و تشکل‌های مذهبی برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه تأکید شد.

در پایان این دیدار، به منظور پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، «تندیس رهبر شهید» از سوی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر به ، فرماندار گناوه، اهدا شد.



این نشست که با حضور معاونین و مسئولان طرح و برنامه همراه بود، نویدبخش فصل جدیدی از تعاملات فرهنگی میان اداره تبلیغات اسلامی و فرمانداری گناوه برای پیشبرد اهداف نظام در گام دوم انقلاب اسلامی است.

