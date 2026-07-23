https://mehrnews.com/x3cDnC ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۹ کد مطلب 6896534 استانها گلستان استانها گلستان ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۹ شب بیداری کردکوی با نوای مقاومت کردکوی- اجتماع شبانه مردم کردکوی با حضور پرشور اقشار مختلف و در حمایت از آرمانهای مقاومت برگزار شد. دریافت 9 MB کد مطلب 6896534 کپی شد مطالب مرتبط وقتی یک جوان لبنانی، معادلات صهیونیستها را بر هم زد حضور خیابانی مردم زاهدان به ایستگاه ۱۴۳ رسید ضیاءآباد در شب ۱۴۴؛ حضور مردم، نماد استمرار همبستگی حماسه حضور چابهاریها زیر آتش دشمن یکصد و چهل و چهارمین تجمع زنجانیها در میدان تجمع حماسی مردم خورموج در حمایت از انقلاب اسلامی برچسبها گلستان کردکوی تجمع مردمی
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