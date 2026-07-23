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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۹

شب بیداری کردکوی با نوای مقاومت

شب بیداری کردکوی با نوای مقاومت

کردکوی- اجتماع شبانه مردم کردکوی با حضور پرشور اقشار مختلف و در حمایت از آرمان‌های مقاومت برگزار شد.

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کد مطلب 6896534

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