تأکید امام جمعه زاهدان بر توسعه خدمات درمانی و خدمت صادقانه به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی ظهر چهارشنبه از بخش‌های مختلف بیمارستان نبی اکرم(ص) بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات درمانی، امکانات، تجهیزات و فعالیت‌های این مرکز قرار گرفت و از تلاش‌های کادر درمان در خدمت‌رسانی به بیماران قدردانی کرد.

️امام جمعه زاهدان سپس در نشستی با رئیس بیمارستان نبی اکرم(ص)، با اشاره به اهمیت توسعه خدمات درمانی در استان، اظهار داشت: خدمت در استانی مانند سیستان و بلوچستان، با توجه به محرومیت‌ها، پراکندگی جمعیت و فاصله طولانی شهرها و روستاها، ارزش و اهمیت ویژه‌ای دارد.

️وی افزود: هرچه امکانات درمانی و رسیدگی‌ها در داخل استان توسعه یابد، مردم می‌توانند از خدمات مورد نیاز خود بهره‌مند شوند و دیگر نیازی به سفرهای خارج از استان نخواهند داشت و گاهی نیز وضعیت بیمار اورژانسی است و اساساً امکان اعزام یا سفر وجود ندارد؛ بنابراین باید خدمات لازم در خود استان فراهم باشد.

خدمت به مردم درمانده رضایت الهی را در پیش دارد

️نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت تلاش مستمر برای ارتقای امکانات درمانی گفت: هر اندازه برای ارائه خدمات و گسترش امکانات تلاش شود، باز هم جای کار وجود دارد و اگر وظیفه خود را به‌درستی انجام دهید، موجب شادی دل مردم خواهید شد و این رضایت، رضایت الهی را نیز در پی دارد.

️وی خاطرنشان کرد: معمولاً مردم زمانی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند که با مشکل و نگرانی روبه‌رو هستند و با دل شکسته به شما پناه می‌آورند؛ از این‌رو خدمات و کمک‌های شما از ارزش و جایگاه والایی برخوردار است.

️آیت‌الله محامی با اشاره به روایات اسلامی درباره ارزش خدمت به مردم بیان کرد: در روایات آمده است که صدقه، پیش از آنکه به دست نیازمند برسد، به دست خداوند می‌رسد و خدمت شما نیز از همین جنس است و نزد پروردگار ارزش فراوانی دارد.

️وی همچنین به روایتی از امام صادق(ع) اشاره کرد و گفت: نقل شده است فردی همراه امام صادق(ع) در حال انجام طواف مستحبی خانه خدا بود که شخصی از او درخواست کمک کرد، اما او خواست ابتدا طواف خود را به پایان برساند اما امام صادق(ع) فرمودند که برو و کار او را راه بینداز؛ چرا که برآوردن حاجت مؤمن و شاد کردن دل او از آن عمل مستحبی ارزشمندتر است و خدمت شما به بیماران نیز از همین مصادیق ارزشمند است.

️نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان در پایان ابراز امیدواری کرد مسئولان این مجموعه بتوانند با جذب اعتبارات بیشتر، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش امکانات، خدمات گسترده‌تر و مطلوب‌تری به مردم استان ارائه کنند.