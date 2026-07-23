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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۰۱

انصراف ۹ کشتی برای عبور از باب‌المندب درپی محاصره بنادر عربستان

انصراف ۹ کشتی برای عبور از باب‌المندب درپی محاصره بنادر عربستان

یک رسانه غربی گزارش داد که پس از اعلام محاصره عربستان، دست‌کم ۹ کشتی از عبور از تنگه باب‌المندب صرف‌نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، خبرگزاری فرانسه (AFP) گزارش داد که پس از اعلام محاصره بنادر عربستان، دست‌کم ۹ کشتی از عبور از تنگه باب‌المندب منصرف شده‌اند که در میان آنها کشتی‌های حامل نفت از بندر ینبع نیز دیده می‌شوند.

همچنین خبرگزاری فرانسه به نقل از اتاق بین‌المللی کشتیرانی گزارش داد که کشتی‌ها هشدارهایی از یمنی ها دریافت کردند مبنی بر این که اگر از دستور نیروهای مسلح سرباز بزنند، به اهداف حملات تبدیل خواهند شد.

انصار الله یمن دوشنبه گذشته ممنوعیت کشتیرانی برای عربستان سعودی را اعلام کرد که این اقدام می‌تواند جبهه جدیدی را در این جنگ باز کند. انصارالله در پیامی به شرکت‌های کشتیرانی، تهدید کرد که به هر کشتی که اقدام به بارگیری یا تخلیه نفت عربستان کند، حمله خواهد کرد.

کد مطلب 6896548

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