تشدید مقابله با متخلفان آبی؛ دو چاه غیرمجاز در دامغان مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قادری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در اداره امور آب دامغان از جلوگیری از برداشت غیر قانونی آب در این شهرستاان خبر داد.

وی با بیان اینکه این دو چاه در قالب طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی شناسایی و از سوء برداشت آنها جلوگیری شده است، افزود: دو حلقه چاه غیرمجاز در روستای حسین آباد دولاب شهرستان از مدار بهره برداری خارج شد.

مدیر امور آب دامغان با بیان اینکه در قالب طرح شناسایی غیرمجاز ها گزارش های مردمی بسیار موثر است، گفت: همکاری شهروندان در شناسایی و کشف این چاه‌های غیرمجاز، نقش مؤثری در حفظ این سرمایه ملی دارد.

قادری افزود: برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، با حفر چاه غیرمجاز در دشت ممنوعه و یا برداشت بی‌رویه از چاه‌های مجاز، سبب ایجاد بحران خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی عزم جدی در دامغان وجود دارد، گفت: حفر چاه غیرمجاز بر اساس ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب جرم است