درد مضاعف درمان برای بیماران؛ از رنج بیماری تا چالش زیرمیزی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در حالی که جامعه شریف پزشکی در ارائه خدمات مورد نیاز به اقشار مختلف جامعه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند، تعدادی از پزشکان برخلاف همه قوانین موجود، با دریافت مبالغی از بیماران که از آن به عنوان «زیرمیزی» یاد می‌شود، مرتکب تخلف می‌شوند.

در این راستا، یکی از مطالبات به‌حق مردم، با توجه به مبالغی که خارج از تعرفه‌های موجود از بیماران دریافت می‌شود، برخورد جدی و بازدارنده با افراد متخلف است تا شاید بخشی از این قصه پرغصه کاهش یابد.

یکی از شهروندان با بیان اینکه قصه پرغصه گرفتن زیرمیزی توسط بعضی پزشکان مشکلات جدی برای درمان بیماران به وجود آورده است، افزود: توجیه تعداد محدودی از پزشکانی که اقدام به گرفتن زیرمیزی می‌کنند، این است که چون دریافتی آنها بر اساس تعرفه‌های فعلی بسیار کم است، با دریافت مبالغی از بیماران آن را تا حدودی جبران می‌کنند.

توجیه پزشکان متخلف

حمید رضایی تصریح کرد: به فرض اگر گفته پزشکان متخلف در این خصوص صحیح باشد، باید به آنها گفت چرا تلاش می‌کنند کسری آن را با گرفتن مبالغی از جیب بیمارانی جبران کنند که در این زمینه هیچ تقصیری ندارند.

شهروند دیگری با بیان اینکه تعداد پزشکانی که به دریافت تعرفه‌های مشخص‌شده اکتفا می‌کنند، بسیار است، گفت: در بعضی موارد مشاهده کرده‌ایم زمانی که پزشکی متوجه ناتوانی مالی بیمار شده، از منشی خود خواسته مبلغ دریافت‌شده را به بیمار بازگرداند و حتی در شرایط سخت اقتصادی فعلی، بعضی از پزشکان کمتر از مبلغ تعرفه‌های موجود از بیماران دریافت می‌کنند.

رضا حسنی ادامه داد: با همه این موارد، پزشکانی هم در خراسان جنوبی هستند که با گرفتن زیرمیزی، بدون توجه به شرایط بیمار، نه تنها مشکلی بر مشکلات او می‌افزایند، بلکه درد و رنج وی را نیز تشدید می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان همواره در پاسخ به مطالبه مردم در این خصوص می‌گویند: «در صورت مشاهده درخواست زیرمیزی توسط پزشک، موارد را به ما اطلاع دهید.» این در حالی است که هم خودشان اطلاعات کامل در این زمینه دارند که چه پزشکانی زیرمیزی می‌گیرند و هم بیماران به دلیل ادامه مراحل درمان خود نزد همان پزشک، برای جلوگیری از ایجاد مشکل در روند درمان، از شکایت خودداری می‌کنند.

لزوم برخورد جدی و بازدارنده

شهروند دیگری نیز گفت: هرچند در شرایط فعلی شاید با این‌گونه پزشکان توسط مسئولان برخوردهایی شود، اما این اقدامات بازدارندگی کافی ندارد و باید برخوردهای قانونی از سوی تعزیرات و سازمان نظام پزشکی به گونه‌ای باشد که دیگر مرتکب این تخلف نشوند.

مسعود رحیمی اظهار کرد: تعدادی از بیماران به دلیل ناتوانی در پرداخت مبلغ زیرمیزی، محکوم به ماندن در گوشه خانه و تحمل درد و رنج هستند.

پاسخ مسئولان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر پیرامون گرفتن زیرمیزی توسط بعضی از پزشکان اظهار کرد: نظام سلامت مانند هر مجموعه دیگری با چالش‌هایی مواجه است و وجود برخی موارد دریافت وجه خارج از تعرفه، واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

محمود گنجی‌فرد با بیان اینکه میزان گزارش‌های مربوط به زیرمیزی در خراسان جنوبی در مقایسه با بسیاری از مناطق دیگر بسیار کمتر است، یادآور شد: پایین بودن تعداد این موارد به معنای قابل قبول بودن آن نیست؛ حتی موارد اندک نیز نادرست است و در نظام سلامت نباید وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر تصمیم دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر رسیدگی به شکایت‌های مردم در این خصوص افزود: به شکایت هر فردی که از طریق سامانه ۱۹۰ ثبت شود یا به صورت حضوری به معاونت درمان مراجعه کند، رسیدگی می‌شود.

وی تصریح کرد: همه گزارش‌های دریافتی بررسی می‌شود و این دانشگاه، در صورت نیاز، آمار مربوط به پرونده‌های ارجاع‌شده، موارد بررسی‌شده و تخلفاتی را که احراز و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند، ارائه خواهد کرد.

گنجی‌فرد با بیان اینکه استمرار گزارش برخی تخلفات به این معنا نیست که هیچ اراده‌ای برای برخورد وجود نداشته است، افزود: در همه بخش‌های جامعه ممکن است تخلف یا جرم رخ دهد و وجود تخلف، دلیلی بر بی‌عملی دستگاه‌های نظارتی و قانونی نیست، مهم این است که گزارش‌های ثبت‌شده مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت اثبات، برخورد لازم با فرد خاطی انجام شود.

وی با اشاره به ضرورت بررسی ریشه‌ها و عوامل زمینه‌ساز دریافت وجه خارج از تعرفه اظهار کرد: یکی از مسائلی که می‌تواند زمینه بروز یا گسترش زیرمیزی را فراهم کند، مشخص نبودن یا تأخیر در پرداخت مطالبات پزشکان و ارائه‌دهندگان خدمات درمانی است و در صورت وجود نظامی تعریف‌شده که در آن دریافتی پزشک خانواده، سهم بیمه‌ها، مشوق‌ها و زمان پرداخت مطالبات به طور شفاف مشخص باشد، امکان کنترل این تخلف نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی تأکید کرده‌اند که برای اجرای موفق طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، مطالبات پزشکان باید به‌روز و به صورت مستمر پرداخت شود و نباید در جریان اجرای این طرح، وقفه‌ای در پرداخت‌ها ایجاد شود.

گنجی‌فرد ادامه داد: وقتی یک پزشک برای چندین ماه مطالبات خود را از سازمان‌های بیمه‌گر، دانشگاه یا بیمارستان دریافت نمی‌کند، این مسئله ممکن است به عاملی زمینه‌ساز برای بروز تخلف تبدیل شود.

به گفته وی، البته تأخیر در پرداخت مطالبات به هیچ‌وجه دریافت زیرمیزی را توجیه نمی‌کند، اما باید پذیرفت که می‌تواند در ایجاد یا گسترش چنین پدیده‌ای تأثیرگذار باشد.

وی خاطرنشان کرد: هر اندازه حقوق، مطالبات و مشوق‌های پزشکان شفاف‌تر باشد و پرداخت‌ها نیز به‌موقع انجام شود، کنترل دریافت‌های خارج از تعرفه آسان‌تر خواهد شد و در کنار اصلاح فرایندهای پرداخت، دانشگاه علوم پزشکی گزارش‌های مردمی را با جدیت پیگیری می‌کند و در صورت احراز تخلف، پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع مربوط ارجاع می‌شود.

بازگرداندن پول بیمار

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دریافت وجه خارج از تعرفه، تخلف محسوب می‌شود و شهروندانی که با چنین مواردی مواجه می‌شوند، می‌توانند موضوع را از طریق تماس با سامانه ۱۹۰ ثبت کنند و همه گزارش‌ها بررسی می‌شود و کمترین اقدام، بازگرداندن فوری مبلغ دریافت‌شده به بیمار است.

جلال احمدی با بیان اینکه شکایت‌های ثبت‌شده در این زمینه قابل پیگیری است، ادامه داد: همه گزارش‌هایی که از مسیرهای تعیین‌شده به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ارسال شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت احراز تخلف، مطابق ضوابط با فرد متخلف برخورد خواهد شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: برخوردها تنها به استرداد وجه محدود نیست و متناسب با نوع و میزان تخلف، سایر اقدامات قانونی و انضباطی نیز بر اساس ضوابط انجام می‌شود.

وی از تذکر کتبی و دیگر برخوردهای پیش‌بینی‌شده در قوانین موجود در این زمینه به عنوان بخشی از اقدامات انجام‌شده یاد کرد و گفت: موارد مختلفی در این زمینه بررسی شده و آمار رسیدگی‌ها نیز ارائه شده است، اما در حال حاضر آمار مربوط به پرونده‌های تخلفات زیرمیزی را به همراه ندارم.

سکوت بیماران از ترس اختلال در درمان

احمدی ادامه داد: گاهی بیمار به دلیل ادامه داشتن روند درمان خود، از ثبت شکایت یا گزارش تخلف خودداری می‌کند، چراکه ممکن است نگران باشد با طرح شکایت، روند درمان یا اقدامات بعدی او با مشکل مواجه شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تصریح کرد: این نگرانی بیماران، رسیدگی به برخی پرونده‌ها را دشوار می‌کند اما با وجود این، گزارش‌های دریافت‌شده از سوی دانشگاه بررسی می‌شود و در صورت وجود مستندات و احراز تخلف، اقدامات لازم مطابق مقررات صورت خواهد گرفت.

به گفته وی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به گزارش‌های مردمی بی‌تفاوت نیست و شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با مطالبه وجه خارج از تعرفه، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند تا در چارچوب ضوابط بررسی و پیگیری شود.

هرچند تاکنون بارها موضوع گرفتن زیرمیزی توسط بعضی از پزشکان متخلف به عنوان مطالبه مردمی توسط خبرنگاران مطرح شده است، اما پس از طرح مجدد این موضوع و بیان توضیحاتی از سوی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، افکار عمومی منتظر است تا اقدام عملی در این خصوص از سوی مسئولان مربوط انجام شود؛ اقدامی که منجر به رفع این مشکل یا دست‌کم کاهش آن شود.