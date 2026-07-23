به گزارش خبرگزاری مهر، احسان عظیمی‌راد رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با تشریح بازدید اعضای کمیته دانش‌بنیان مجلس از شرکت قطعه‌سازی کروز، گفت: در راستای سلسله بازدیدها و جلسات کمیته دانش‌بنیان مجلس از مجموعه‌های صنعتی و فناورانه کشور، امروز بازدیدی از بزرگ‌ترین شرکت‌های قطعه‌سازی صنعت خودرو کشور انجام شد تا ظرفیت‌های فناورانه، نوآورانه و تولیدی این مجموعه مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شرکت کروز به‌عنوان یکی از مجموعه‌های بزرگ تأمین‌کننده قطعات خودروسازی کشور، از فناوری‌ها و دانش‌های روز در فرآیند تولید خود بهره می‌برد، افزود: با توجه به نقش این شرکت در زنجیره صنعت خودرو، مقرر شد ضمن بازدید از بخش‌های مختلف فناوری، نوآوری و خطوط تولید، جلسه کمیته دانش‌بنیان مجلس نیز در محل این شرکت برگزار شود.

توجه کروز به سرمایه انسانی و سلامت کارکنان

عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: در جریان این بازدید، ابتدا از واحدهای مختلف شرکت کروز، از جمله بخش‌های مرتبط با منابع انسانی، بهداشت، سلامت و ورزش، بازدید شد که یکی از نکات مورد نظر، توجه این مجموعه به سرمایه انسانی، سلامت کارکنان و ایجاد انگیزه در میان نیروهای فعال بود. توجه به نیروی انسانی، به‌ عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی، از موضوعاتی بود که در این بازدید مورد توجه قرار گرفت؛ چرا که پیشرفت صنعتی بدون نیروی انسانی توانمند، متخصص و باانگیزه امکان‌پذیر نیست.

تولید داخلی ماشین‌آلات و کاهش وابستگی به واردات

عظیمی‌راد با اشاره به بازدید از بخش ماشین‌سازی شرکت کروز، یادآور شد: در این بخش، فرآیند تولید دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد استفاده در این مجموعه، توسط خود شرکت طراحی و تولید شده است. این اقدام، علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، موجب صرفه‌جویی ارزی و افزایش توان داخلی در حوزه ساخت تجهیزات صنعتی شده است که می‌تواند الگویی برای سایر صنایع کشور باشد.

بررسی ظرفیت‌های مرکز تحقیق و نوآوری الکترونیک کروز

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ادامه این بازدید، مرکز تحقیق و نوآوری الکترونیک شرکت کروز نیز مورد بررسی قرار گرفت و بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این مرکز مشاهده شد. در این مجموعه، ظرفیت‌های فناورانه شرکت در حوزه طراحی، توسعه و تولید قطعات و محصولات الکترونیکی مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد این شرکت در حوزه فناوری و نوآوری اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

فعالیت ۳۵ هزار نفر در زنجیره همکاری کروز

عضو کمیسیون آموزش مجلس، با اشاره به جزئیات جلسه کمیته دانش‌بنیان پس از این بازدید، اظهار کرد: در این جلسه گزارشی جامع از وضعیت شرکت کروز، سابقه فعالیت و تاریخچه این مجموعه ارائه شد. طبق گزارش ارائه‌شده، شرکت کروز با بیش از ۱۴ هزار نیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم فعالیت می‌کند و در مجموع، با احتساب مجموعه‌های همکار، حدود ۳۵ هزار نفر در زنجیره این شرکت مشغول فعالیت هستند. همچنین حدود ۳۹۰ شرکت مختلف، شامل شرکت‌های صنعتی، فناور و دانش‌بنیان، با این مجموعه همکاری دارند که نشان‌دهنده نقش مهم کروز در زنجیره تولید، اشتغال‌زایی و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با صنعت خودرو است.

تلاش برای دانش‌بنیان شدن شرکت کروز

وی با اشاره به حضور مهندس کشاورز، سهامدار عمده و مالک شرکت کروز، در این جلسه، گفت: در این نشست، گزارشی از وضعیت شرکت، ظرفیت‌های موجود، مشکلات و دغدغه‌های این مجموعه در شرایط اقتصادی کشور و نحوه حمایت‌های دستگاه‌های حاکمیتی ارائه شد. یکی از تصمیمات مهم جلسه، پیگیری مسیر دانش‌بنیان شدن شرکت کروز بود؛ اگرچه این مجموعه با شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری دارد، اما خود شرکت هنوز در زمره شرکت‌های دانش‌بنیان قرار نگرفته است. در بازدید امروز، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه فناوری و نوآوری این مجموعه مشاهده گردید و مقرر شد با همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه دانش‌بنیان شدن شرکت کروز فراهم شود که مهندس کشاورز نیز از این موضوع استقبال کرد.

استفاده از اعتبار مالیاتی برای توسعه تحقیق و توسعه

عظیمی‌راد با اشاره به دومین تصمیم جلسه امروز، یادآور شد: موضوع استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی شرکت‌ها برای توسعه فعالیت‌های تحقیق و پیشرفت نیز مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد ظرفیت‌های قانونی اعتبار مالیاتی به گونه‌ای استفاده شود که بخشی از منابع، به‌جای پرداخت مالیات، در قالب پروژه‌های تحقیق و پیشرفت و فعالیت‌های فناورانه خود شرکت هزینه شود تا به توسعه بیشتر مجموعه کمک کند.

حمایت مجلس از رفع موانع تولید و توسعه کسب‌وکار/ لزوم افزایش تاب‌آوری صنایع در شرایط بحرانی

عضو کمیسیون آموزش مجلس، با اشاره به حواشی ایجاد شده، ادامه داد: مجلس در چارچوب وظایف خود تلاش خواهد کرد در زمینه رفع یا کاهش برخی مشکلات و موانع حاکمیتی که مجموعه‌هایی مانند کروز با آن مواجه هستند، نقش حمایتی ایفا کند تا فضای مناسب‌تری برای تولید، نوآوری و توسعه کسب‌وکار فراهم شود.

وی یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این نشست را موضوع تاب‌آوری صنایع پس از جنگ عنوان کرد و گفت: در این نشست بر رعایت اصول پدافند غیرعامل، افزایش پراکندگی ظرفیت‌های تولیدی و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب‌پذیری صنایع راهبردی تأکید شد تا مجموعه‌های مهم قطعه‌سازی بتوانند در شرایط بحرانی نیز به فعالیت خود ادامه دهند.

ظرفیت کروز برای همکاری با هنرستان‌ها و آموزش مهارتی

عظیمی‌راد درباره امکان استفاده از ظرفیت شرکت‌هایی مانند کروز در آموزش‌های مهارتی و هنرستان‌ها، اظهار کرد: چنین مجموعه‌هایی می‌توانند در طراحی رشته‌ها، تدوین سرفصل‌های مهارتی، برگزاری دوره‌های کارورزی و تعامل با سازمان فنی و حرفه‌ای نقش‌آفرینی کنند. ارتباط میان صنعت و مراکز آموزشی می‌تواند به تربیت نیروی ماهر، انتقال تجربه و آماده‌سازی هنرجویان و دانشجویان برای ورود به بازار کار کمک کند.

رئیس کمیته دانش بنیان کمیسیون آموزش مجلس، با اشاره به حضور نیروهای جوان و متخصص در شرکت کروز، گفت: یکی از نکات قابل توجه در این بازدید، حضور گسترده نیروهای جوان در این مجموعه بود و طبق گزارش ارائه‌شده، حضور بانوان نیز چشمگیر بوده و در برخی بخش‌ها حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کارکنان را بانوان تشکیل می‌دهند.

حمایت فناورانه از صنعت خودرو برای افزایش رضایت مردم

عظیمی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این بازدید، بررسی میزان استفاده یک شرکت بزرگ قطعه‌سازی از فناوری، نوآوری و تجهیزات راهبردی در فرآیند تولید بود که مشاهدات نشان داد کروز دارای مرکز نوآوری، مدیر فناوری و نیروهای جوان و مستعدی است که اقدامات قابل توجهی در حوزه توسعه فناوری انجام داده‌اند. موضوع رضایت عمومی مردم از صنعت خودرو، موضوعی چند وجهی است که عواملی مانند قیمت، کیفیت و فرآیند تولید در آن نقش دارد، اما رویکرد مجلس این است که با حمایت از توسعه فناوری و نوآوری در شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی، زمینه ارتقای کیفیت محصولات و ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم شود. /