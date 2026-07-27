جایگاه ویژه نماز جمعه در دشتی؛ از تریبون انقلاب تا قرارگاه خدمت

خبرگزاری مهر، گروه استانها- قاسم بازیاری: پنجم مرداد در تقویم جمهوری اسلامی ایران تنها یادآور برگزاری نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیست؛ این روز، نماد شکلگیری یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی، عبادی و سیاسی انقلاب است؛ سنگری که طی بیش از چهار دهه، در بزنگاههای حساس کشور، نقشی مؤثر در تقویت وحدت ملی، ارتقای بصیرت عمومی و تبیین مسائل روز ایفا کرده است.
با صدور حکم تاریخی حضرت امام خمینی (ره) و اقامه نخستین نماز جمعه به امامت آیتالله سید محمود طالقانی در پنجم مرداد ۱۳۵۸، فصل تازهای از حضور سازمانیافته مردم در عرصههای عبادی، اجتماعی و سیاسی آغاز شد؛ حضوری که از همان ابتدا، نماز جمعه را فراتر از یک آیین عبادی، به تریبون وحدت امت اسلامی و بازتابدهنده مطالبات، دغدغهها و آرمانهای انقلاب اسلامی تبدیل کرد.
در اندیشه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، نماز جمعه تنها محل اقامه یک فریضه دینی نبود؛ بلکه پایگاهی برای آگاهیبخشی، تقویت همبستگی اجتماعی، مقابله با جنگ روانی دشمنان و ایجاد پیوند میان مردم و مسئولان به شمار میرفت.
تجربه چهار دهه گذشته نیز نشان داده است که این نهاد در مقاطع حساس، از دوران دفاع مقدس گرفته تا مواجهه با جنگ ترکیبی، تحریمها و بحرانهای اجتماعی، همواره یکی از مهمترین ظرفیتهای انسجامآفرین کشور بوده است.
در شهرستان دشتی نیز نماز جمعه، هر هفته به صحنهای از همدلی و همگرایی اقشار مختلف مردم تبدیل میشود. حضور جوانان، خانوادهها، رزمندگان، فرهنگیان، کسبه و مسئولان در کنار یکدیگر، نشان میدهد که این آیین عبادی همچنان جایگاه خود را به عنوان محور وحدت اجتماعی حفظ کرده است.
مشارکت گسترده دستگاههای اجرایی
امام جمعه دشتی با تشریح برنامههای گرامیداشت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از مشارکت گسترده دستگاههای اجرایی در این مناسبت خبر داد.
حجتالاسلام علی زاهددوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۲ دستگاه اجرایی شهرستان در برگزاری برنامههای نماز جمعه مشارکت دارند که این همراهی، بیانگر جایگاه اثرگذار این فریضه عبادی ـ سیاسی در تعامل میان مردم و مسئولان است.
وی با اشاره به برنامههای جنبی نماز جمعه افزود: برپایی میز خدمت، اجرای طرح «آدینه پزشک» برای ارائه خدمات درمانی و مشاورهای، «آدینه مهد» برای نگهداری و برنامههای فرهنگی ویژه کودکان از مهمترین برنامههایی است که با هدف افزایش خدماترسانی و تسهیل حضور خانوادهها در نماز جمعه اجرا میشود.
۴۸ برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و جهادی
امام جمعه دشتی ادامه داد: در هفته گرامیداشت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه، ۴۸ برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و جهادی با مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی در نقاط مختلف شهرستان دشتی برگزار خواهد شد.
وی تأکید کرد: نماز جمعه، محور وحدت، همدلی و بصیرت در جامعه اسلامی است و هرچه مشارکت مردم و دستگاهها در این سنگر عبادی ـ سیاسی پررنگتر باشد، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی نیز تقویت خواهد شد.
نماز جمعه «دانشگاه بصیرت»
گفتوگو با نمازگزاران نیز بیانگر همین واقعیت است. بسیاری از شهروندان، نماز جمعه را «دانشگاه بصیرت» و محلی برای آگاهی از مسائل روز کشور میدانند؛ جوانان، آن را فرصتی برای استمرار آرمانهای انقلاب اسلامی و انتقال ارزشها به نسل جدید توصیف میکنند و خانوادهها نیز حضور در این اجتماع هفتگی را عاملی برای تقویت هویت دینی و مسئولیتپذیری اجتماعی فرزندان خود میدانند.
رزمندگان و ایثارگران نیز معتقدند همانگونه که نماز جمعه در سالهای دفاع مقدس، روحیهبخش مردم و رزمندگان بود، امروز نیز در برابر جنگ رسانهای و شناختی دشمن، نقش مهمی در افزایش امید اجتماعی، تبیین واقعیتها و تقویت انسجام ملی ایفا میکند.
محمدمهدی، یکی از جوانان شهرستان دشتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نماز جمعه برای نسل جوان فقط یک عبادت هفتگی نیست، بلکه محلی برای شناخت مسائل روز کشور و آشنایی با مبانی انقلاب اسلامی است. خطبههای نماز جمعه به ما کمک میکند تا در برابر جنگ رسانهای و تبلیغات دشمن، با آگاهی بیشتری تصمیم بگیریم.
بسیاری از جوانان با حضور در این اجتماع عبادی و سیاسی، احساس مسئولیت بیشتری نسبت به آینده کشور پیدا میکنند. نماز جمعه فرصتی است تا آرمانهای انقلاب اسلامی به نسل جدید منتقل شود و جوانان با نگاه دقیقتری مسائل جامعه را دنبال کنند وی افزود: بسیاری از جوانان با حضور در این اجتماع عبادی و سیاسی، احساس مسئولیت بیشتری نسبت به آینده کشور پیدا میکنند. نماز جمعه فرصتی است تا آرمانهای انقلاب اسلامی به نسل جدید منتقل شود و جوانان با نگاه دقیقتری مسائل جامعه را دنبال کنند.
این شهروند دشتی بیان کرد: اگر جوانان ارتباط خود را با نماز جمعه حفظ کنند، هم از نظر معنوی رشد خواهند کرد و هم در برابر شبهات و هجمههای فرهنگی مصونتر میشوند.
فاطمه، از بانوان اهل شهرستان دشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خانوادهها نقش مهمی در تشویق فرزندان به حضور در نماز جمعه دارند، زیرا این اجتماع هفتگی علاوه بر آثار معنوی، زمینه آشنایی نسل نوجوان و جوان با مسائل اجتماعی و فرهنگی را فراهم میکند.
وی ادامه داد: خطبههای نماز جمعه معمولاً به موضوعات مهم کشور و مشکلات مردم میپردازد و همین موضوع باعث میشود شرکتکنندگان با آگاهی بیشتری نسبت به اتفاقات جامعه زندگی کنند و احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.
این بانوی اهل دشتی خاطرنشان کرد: حضور خانوادگی در نماز جمعه، هویت دینی فرزندان را تقویت میکند و موجب افزایش روحیه همدلی، وحدت و مسئولیتپذیری اجتماعی در میان اعضای خانواده میشود.
اسماعیل، از شهروندان شهرستان دشتی نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نماز جمعه همواره یکی از پایگاههای مهم وحدت و انسجام مردم بوده و در شرایط مختلف، نقش مؤثری در تبیین مسائل کشور و ایجاد امید در جامعه ایفا کرده است.
وی افزود: ائمه جمعه با بیان مسائل روز و پاسخ به دغدغههای مردم، مسیر روشنی برای شناخت اولویتهای جامعه ترسیم میکنند و این موضوع موجب افزایش بصیرت عمومی میشود.
اسماعیل تأکید کرد: به همین دلیل بسیاری از مردم، نماز جمعه را «دانشگاه بصیرت» میدانند؛ جایی که علاوه بر بهرهمندی از فضای معنوی، میتوان تحلیل درستتری از مسائل کشور به دست آورد و با روحیهای امیدوارتر در مسیر پیشرفت جامعه گام برداشت.
امروز، پس از گذشت بیش از چهار دهه از اقامه نخستین نماز جمعه، این سنگر همچنان نقش راهبردی خود را در جامعه حفظ کرده است؛ میعادی که هر هفته ایمان، وحدت، بصیرت و مسئولیتپذیری اجتماعی را در کنار یکدیگر به نمایش میگذارد و همچنان یکی از ماندگارترین یادگارهای حضرت امام خمینی (ره) در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
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