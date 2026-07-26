به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست عصر یکشنبه در مراسم غبارروبی قبور مطهر شهدای شهر خورموج که به مناسبت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: روز جمعه، روز اجتماع امت اسلام است و این اجتماعات نقش مهمی در تقویت اتحاد، برادری و همبستگی میان مسلمانان دارد.

وی با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه کشور، افزود: نخستین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی در پنجم مرداد سال ۱۳۵۸ به امامت آیت‌الله طالقانی اقامه شد و این حرکت مبارک تاکنون به عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی نظام اسلامی استمرار یافته است.

امام جمعه دشتی ادامه داد: در شهرستان دشتی نیز نخستین نماز جمعه در آذرماه سال ۱۳۶۰ به امامت شهید حجت‌الاسلام ابراهیم عاشوری اقامه شد و این سنگر معنوی تاکنون با حضور مردم مؤمن و انقلابی شهرستان تداوم داشته است.

زاهددوست با تأکید بر برگزاری نماز جمعه در تراز انقلاب اسلامی، بیان کرد: برای تحقق این هدف، سند ارتقای نماز جمعه با افق سه‌ساله تدوین می‌شود که در آن جذب نسل جوان، نوجوانان و بانوان، ارتقای کیفیت برنامه‌های فرهنگی و افزایش مشارکت مردمی به عنوان محورهای اصلی مورد توجه قرار گرفته است.

وی از راه‌اندازی «بانک ایده‌های نماز جمعه» در سطح شهرستان خبر داد و گفت: از همه نخبگان، فعالان فرهنگی، جوانان و مردم انتظار داریم با ارائه ایده‌ها و پیشنهادهای خود، در ارتقای جایگاه نماز جمعه مشارکت کنند تا این پایگاه فرهنگی و اجتماعی بیش از پیش اثرگذار باشد.

امام جمعه دشتی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در برگزاری هرچه باشکوه‌تر نماز جمعه، اظهار کرد: برای ۲۲ دستگاه اجرایی شهرستان در برگزاری نماز جمعه مأموریت و نقش مشخص تعریف شده است و انتظار می‌رود همه این دستگاه‌ها با تعامل و همکاری، در تقویت این قرارگاه فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

وی تأکید کرد: نماز جمعه تنها یک آیین عبادی نیست، بلکه پایگاه وحدت، بصیرت، امیدآفرینی و ارتباط مستقیم مردم با مسئولان است و هرچه این سنگر مردمی باشکوه‌تر برگزار شود، سرمایه اجتماعی و انسجام جامعه نیز تقویت خواهد شد.