به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در نماز جمعه خورموج با تسلیت سالروز ارتحال پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: رسول‌خدا و رهبران دینی که به رسول خدا اقتدار می‌کنند، برخاسته از میان خود مردم هستند و در سختی‌ها و گرفتاری‌ها با مردم همدل و همراه و غم‌خوار امّت هستند.

وی با اشاره به ۳۱ مرداد روز جهانی مسجد اضافه کرد: مسجد به عنوان دومین معجزه پیامبر اسلام پس از بعثت باید جایگاه حقیقی آن به عنوان پایگاه عبادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی احیا شود.

امام جمعه دشتی ادامه داد: هر چند مساجد باید مردمی بمانند و وابستگی دولتی پیدا نکنند، اما دولت نیز باید در تأمین برخی نیازهای اساسی مساجد کمک کند.

وی بیان کرد: امام جماعت، هیئت امنا، خادمین و پایگاه بسیج جز ارکان مسجد هستند و باید با حفظ حرمت پیشکسوتان و استفاده از تجارب آنان نسبت به جوان‌گرایی در ارکان مسجد و واگذاری مسؤولیت‌ها به نیروهای جوان و توانمند اقدام شود.

زاهددوست با اشاره به روز صنعت دفاعی خاطرنشان کرد: در این روزگار که دشمنان دنبال فرصتی برای بلعیدن همه سرمایه‌های مادی و معنوی کشور هستند بیشتر از گذشته ارزش اندیشه بلند رهبر معظم انقلاب در توسعه صنعت دفاعی و ارزش مجاهدت‌های ارزشمند امثال شهید طهرانی مقدم‌ها و شهید حاجی زاده‌ها را و نیروهای مسلح جان بر کف خود را می‌دانیم.

وی با تسلیت سالروز شهادت امام رئوف حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) تاکید کرد: مهربانی امام رضا (ع) درس بزرگی برای ما و جامعه ما است و به برکت نام امام رضا (ع) باهم مهربان باشیم و مهربانی را در جامعه منتشر کنیم.

امام جمعه دشتی با گرامی‌داشت روز کارمند ادامه داد: امیدوارم کارمندان ما با سعه‌صدر و برخورداری از روحیه جهادی و پاک‌دستی و با تکریم ارباب رجوع در جلب رضایت مردم عزیز ما موفق باشند.

وی با اشاره به آغاز هفته دولت گفت: در هفته دولت، ۱۵۹ پروژه عمرانی و اقتصادی در عرصه‌های مختلف کشاورزی، آموزشی، انرژی، مسکن، گردشگری و مخابراتی در شهرستان دشتی افتتاح و یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.

زاهددوست افزود: سفر اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی به لبنان، نماد دیپلماسی فعال و چندلایه جمهوری اسلامی در حمایت راهبردی از محور مقاومت و تثبیت نقش ایران در معادلات امنیتی منطقه است.

وی ادامه داد: این سفر پیامی روشن به رقبا و متحدان داشت که ایران با دیپلماسی فعال و ارتباط با محور مقاومت، همچنان بازیگر مؤثر در منطقه است، و تحت فشارهای سیاسی یا تحریم‌ها از صحنه خارج نخواهد شد.