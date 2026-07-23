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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

محموله ژنراتور قاچاق در محور برازجان-کازرون کشف شد

محموله ژنراتور قاچاق در محور برازجان-کازرون کشف شد

بوشهر- جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف یک دستگاه خودروی ایسوزو و کشف یک دستگاه ژنراتور دیزل قاچاق به ارزش یک میلیارد تومان در ایستگاه بازرسی شهید صلاحی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: مأموران پلیس در ایستگاه شهید صلاحی، حین کنترل خودروهای عبوری در محور برازجان-کازرون، به یک دستگاه ایسوزوی سفید رنگ مشکوک شدند و آن را برای بررسی دقیق متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: در بازرسی از این خودرو، یک دستگاه ژنراتور دیزل کشف شد که راننده هیچ گونه اسناد مثبته گمرکی برای آن ارائه نداد و به همین دلیل کالا به عنوان قاچاق تلقی شد. کارشناسان ارزش این محموله را یک میلیارد تومان برآورد کرده اند.

سرهنگ سهرابی در پایان خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و خودروی توقیف شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6896715

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