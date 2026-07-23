محموله ژنراتور قاچاق در محور برازجان-کازرون کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: مأموران پلیس در ایستگاه شهید صلاحی، حین کنترل خودروهای عبوری در محور برازجان-کازرون، به یک دستگاه ایسوزوی سفید رنگ مشکوک شدند و آن را برای بررسی دقیق متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: در بازرسی از این خودرو، یک دستگاه ژنراتور دیزل کشف شد که راننده هیچ گونه اسناد مثبته گمرکی برای آن ارائه نداد و به همین دلیل کالا به عنوان قاچاق تلقی شد. کارشناسان ارزش این محموله را یک میلیارد تومان برآورد کرده اند.

سرهنگ سهرابی در پایان خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و خودروی توقیف شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.