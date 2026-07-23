به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: در پی گزارش همیاران محیطزیست مبنی بر مشاهده رد پا و آثار خرس در ارتفاعات جنوبی منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرمآباد به اداره حفاظت محیطزیست شهرستان چگنی، بلافاصله نیروهای یگان حفاظت محیطزیست این اداره با همکاری همیاران و محیطبانان منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرمآباد جهت بررسی میدانی به محل موردنظر عزیمت نمودند.
وی گفت: پس از طی بیتوته یک شبانهروز در محلی که احتمال گذر خرس در آن وجود داشت همیاران موفق شدند از یک قلاده خرس قهوهای به همراه دو تولهاش در ارتفاعات جنوبی این منطقه تصویربرداری کنند.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست لرستان، افزود: حضور اینگونه، نشانگر برخورداری منطقه از شاخصهای اکولوژیکی مطلوب از جمله تراکم مناسب پوشش گیاهی، دسترسی به منابع آبی و وجود طعمههای طبیعی است.
فرمان پور با تأکید بر اهمیت حفاظت ازاینگونه ارزشمند، از شهروندان درخواست کرد: از هرگونه نزدیکشدن، محاصره یا ایجاد اختلال در مسیر تردد حیوان خودداری شود، زیرا خرس قهوهای در مواجهه با تهدید، رفتار دفاعی از خود نشان میدهد.
وی ادامه داد: خرسها پستانداران بزرگجثهای هستند که در زمره گونههای حمایت شده سازمان حفاظت محیطزیست و فهرست سرخ IUCN و ضمیمه II کنوانسیون CITES قرار دارند و حفاظت از آنها یکی از اولویتهای اساسی در برنامههای مدیریتی و حفاظتی در کشور است.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست لرستان ضمن تقدیر از همیاران محیطزیست و نیروهای یگان حفاظت محیطزیست شهرستان چگنی و منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرمآباد گفت؛ بدون شک دستیابی به این سطح امنیت در مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیطزیست استان حاصل برنامهریزی و تلاش شبانهروزی محیطبان خدوم در حفاظت از محیطزیست استان و همکاری گسترده دوستداران و همیاران محیطزیست و مشارکتهای مردمی در سطح استان بوده که نتیجه آن ارتقای امنیت و افزایش مشاهده تعداد گونههای در خطر انقراض حیاتوحش در سطح مناطق حفاظت شده استان است.
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