تزریق ۱۷۰۰ مگاوات برق در اوج بار به شبکه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله‌داد مدیرعامل شرکت توانیر گفت: این دستاورد در شرایطی حاصل شده است که صنعت برق کشور پس از جنگ تحمیلی اخیر بخشی از ظرفیت‌های تولید خود را از دست داده بود، اما با افزایش آمادگی، بهره‌برداری حداکثری از نیروگاه‌های مقیاس کوچک موجود و ورود ظرفیت‌های جدید به مدار، هدف تعیین‌شده وزارت نیرو محقق شد.

بر اساس اعلام توانیر، وی با اشاره به نقش سیاست‌های حمایتی وزارت نیرو افزود: فراهم شدن امکان عرضه برق نیروگاه‌های مقیاس کوچک در بورس انرژی و توسعه قراردادهای دوجانبه، نقش مهمی در افزایش تولید این نیروگاه‌ها داشته و زمینه را برای مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی در تأمین برق کشور فراهم کرده است.

مدیرعامل توانیر همچنین گفت: برنامه توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک مطابق اهداف برنامه هفتم توسعه ادامه دارد و توسعه ظرفیت‌های جدید برای این بخش نیز در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.

اله‌داد با بیان اینکه نیروگاه‌های مقیاس کوچک یکی از ارکان مهم سبد تولید برق کشور به شمار می‌روند، تصریح کرد: این نیروگاه‌ها با تولید در محل مصرف، نقش مؤثری در تأمین برق نقاط اولویت‌دار شبکه، کاهش تلفات و کاهش ناترازی تولید و مصرف ایفا می‌کنند.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و امکان احداث و بهره‌برداری در زمان کوتاه، نیروگاه‌های مقیاس کوچک را به یکی از مؤثرترین ابزارهای وزارت نیرو برای تأمین برق پایدار کشور تبدیل کرده است.