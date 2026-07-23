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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

دستگیری پنجمین متهم پرونده فساد و ارتشاء در گمرک آستارا

دستگیری پنجمین متهم پرونده فساد و ارتشاء در گمرک آستارا

آستارا- دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا از بازداشت پنجمین متهم پرونده فساد و ارتشاء در اداره‌کل گمرک این شهرستان توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن‌بیگی ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها از بازداشت پنجمین متهم پرونده فساد و ارتشا در اداره‌کل گمرک این شهرستان توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان خبر داد و گفت: تحقیقات قضایی برای شناسایی سایر افراد مرتبط با این پرونده همچنان با دقت و قاطعیت ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا اظهار کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده فساد مالی و ارتشا در اداره‌کل گمرک آستارا، پنجمین متهم این پرونده با دستور قضایی و توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان شناسایی و بازداشت شد.

وی افزود: متهم پس از انجام تحقیقات مقدماتی، با صدور قرار قانونی روانه زندان شده و رسیدگی به ابعاد مختلف این پرونده همچنان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

خسن بیگی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده تصریح کرد: پیش از این نیز چهار نفر از متهمان این پرونده شناسایی، بازداشت و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، برای آنان در دادسرای عمومی و انقلاب بندر آستارا کیفرخواست صادر شده است و روند رسیدگی قضایی درباره آنان مطابق قانون در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد و در صورت شناسایی افراد دیگری که در این پرونده نقش یا ارتباط داشته باشند، مطابق قانون با آنان برخورد قاطع و بدون ملاحظه خواهد شد.

کد مطلب 6896769

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