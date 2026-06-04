  1. استانها
  2. گیلان
۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

دستگیری ۴ کارمند گمرک آستارا به اتهام فساد مالی  

دستگیری ۴ کارمند گمرک آستارا به اتهام فساد مالی  

آستارا- دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا از دستگیری ۴ کارمند اداره کل گمرک این شهرستان توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان به اتهام ارتشا و فساد مالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن‌بیگی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی و صیانت از سلامت نظام اداری، با صدور دستور قضایی، چهار تن از کارکنان اداره کل گمرک آستارا به اتهام ارتشا و فساد مالی بازداشت شدند.

وی افزود: این اقدام پس از رصدهای دقیق اطلاعاتی و نظارتی و انجام تحقیقات گسترده در خصوص تخلفات مالی صورت گرفت و متهمان توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اطلاعات سپاه قدس گیلان دستگیر و برای طی مراحل قانونی روانه زندان شدند.

دادستان آستارا با تأکید بر اینکه فساد در هر سطح و جایگاهی خط قرمز دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: برخورد با گلوگاه‌های فساد و مفسدین اداری که موجب سلب اعتماد عمومی می‌شوند، با قاطعیت ادامه خواهد داشت و هیچ‌گونه اغماضی در این مسیر وجود ندارد.

حسن‌بیگی در پایان تصریح کرد: برای این چهار کارمند پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات تکمیلی به منظور شناسایی ابعاد احتمالی دیگر و بررسی دقیق‌تر پرونده در جریان است.

کد مطلب 6849943

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها