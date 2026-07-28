تکذیب شایعه لغو پرواز سمنان-نجف؛ زائران نگران نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمودی بعدازظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرمانداری سمنان با رد خبر منتشرشده در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر لغو پرواز مستقیم سمنان-نجف، اظهار کرد: این خبر صحت ندارد و پرواز ویژه اربعین از فرودگاه بین‌المللی شهدای سمنان مطابق برنامه‌ریزی و زمان‌بندی اعلام‌شده انجام خواهد شد.

وی افزود: در پی انتشار این خبر، مهدی صمیمیان، فرماندار شهرستان سمنان، موضوع را به‌صورت مستقیم در دستور کار قرار داد و با همراهی استاندار سمنان و نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، از طریق شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، پیگیری‌های لازم انجام شد.

سخنگوی فرمانداری شهرستان سمنان ادامه داد: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته و اعلام مراجع رسمی، پرواز مستقیم سمنان-نجف بدون هیچ‌گونه تغییر و مطابق زمان‌بندی از پیش اعلام‌شده انجام می‌شود و هیچ مانعی برای برقراری این پرواز وجود ندارد.

محمودی با دعوت از زائران اربعین حسینی برای حفظ آرامش، تصریح کرد: زائران گرامی بدون هیچ‌گونه نگرانی و مطابق زمان‌بندی اعلام‌شده، در ساعت مقرر در فرودگاه بین‌المللی شهدای سمنان حضور یابند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به اخبار منتشرشده از منابع رسمی، خاطرنشان کرد: شهروندان اخبار مربوط به پرواز اربعین را تنها از طریق روابط عمومی فرمانداری شهرستان سمنان و سایر مراجع رسمی دنبال کنند و از بازنشر اخبار تأییدنشده و غیرمعتبر در فضای مجازی خودداری کنند.