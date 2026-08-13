به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب،‌ کمیته های مقاومت فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد: از مواضع محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مبنی بر ضرورت پایان جنگ در همه منطقه از جمله جنگ در لبنان و نوار غزه بسیار قدردانی می کنیم. این سخنان بیانگر موضع راسخ رهبری ایران در کمک به ملت های ستم دیده و مظلوم از جمله ملت های فلسطین و لبنان است.

در ادامه این بیانیه آمده است: توقف جنگ، تجاوز و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، به مصلحت مردم منطقه و آینده، امنیت و ثبات آن است و ادامه آن فقط به سود طرح های رژیم صهیونیستی است که در صدد تجزیه منطقه، از بین بردن ثبات کشورهای آن و از بین بردن توانمندی های مردمانشان و غرق کردن آنها در منازعات و جنگ هاست.

کمیته های مقاومت فلسطین افزود: ما از تمامی ملت‌ ها، نیروهای آزاده، اتحادیه‌ های دانشجویی و سندیکای سراسر جهان می خواهیم به مسئولیت های خود عمل کنند و برای توقف نسل ‌کشی، تجاوز، پاکسازی قومی، محاصره و گرسنگی که بر مردم فلسطین ما در نوار غزه تحمیل می ‌شود، به طور جدی و کارآمد اقدام کنند و برای رفع محاصره، توقف هدف قرار دادن غیر نظامیان و تامین نیازهای مردم تلاش کنند.

در پایان این بیانیه تأکید شده است که تداوم سکوت بین‌ المللی و ناتوانی در توقف جنایات رژیم صهیونیستی، پوششی سیاسی برای ادامه تجاوزات به شمار می رود و نیازمند یک اقدام بین المللی فوری برای توقف جنایات در حق ملت فلسطین و ملت های منطقه است.