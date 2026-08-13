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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

تجلیل کمیته‌های مقاومت فلسطین از مواضع محسن رضایی

تجلیل کمیته‌های مقاومت فلسطین از مواضع محسن رضایی

کمیته‌های مقاومت فلسطین از مواضع دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان مبنی بر ضرورت پایان جنگ در غزه و لبنان تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب،‌ کمیته های مقاومت فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد: از مواضع محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مبنی بر ضرورت پایان جنگ در همه منطقه از جمله جنگ در لبنان و نوار غزه بسیار قدردانی می کنیم. این سخنان بیانگر موضع راسخ رهبری ایران در کمک به ملت های ستم دیده و مظلوم از جمله ملت های فلسطین و لبنان است.

در ادامه این بیانیه آمده است: توقف جنگ، تجاوز و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، به مصلحت مردم منطقه و آینده، امنیت و ثبات آن است و ادامه آن فقط به سود طرح های رژیم صهیونیستی است که در صدد تجزیه منطقه، از بین بردن ثبات کشورهای آن و از بین بردن توانمندی های مردمانشان و غرق کردن آنها در منازعات و جنگ هاست.

کمیته های مقاومت فلسطین افزود: ما از تمامی ملت‌ ها، نیروهای آزاده، اتحادیه‌ های دانشجویی و سندیکای سراسر جهان می خواهیم به مسئولیت های خود عمل کنند و برای توقف نسل ‌کشی، تجاوز، پاکسازی قومی، محاصره و گرسنگی که بر مردم فلسطین ما در نوار غزه تحمیل می ‌شود، به طور جدی و کارآمد اقدام کنند و برای رفع محاصره، توقف هدف قرار دادن غیر نظامیان و تامین نیازهای مردم تلاش کنند.

در پایان این بیانیه تأکید شده است که تداوم سکوت بین‌ المللی و ناتوانی در توقف جنایات رژیم صهیونیستی، پوششی سیاسی برای ادامه تجاوزات به شمار می رود و نیازمند یک اقدام بین المللی فوری برای توقف جنایات در حق ملت فلسطین و ملت های منطقه است.

کد مطلب 6915734

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