افتتاح ۱۳ واحد مسکن به مناسبت هفته بهزیستی درشهرستان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری با قدردانی از تلاشهای مجموعه بهزیستی در ارائه خدمات حمایتی، توانمندسازی و اجتماعی، اظهار کرد: خدمت به اقشار نیازمند و آسیبپذیر جامعه، از ارزشمندترین مأموریتهای دستگاههای اجرایی است و باید با برنامهریزی دقیق، همدلی و نگاه جهادی، کیفیت این خدمات بیش از پیش ارتقا یابد.
وی افزود: همزمان با هفته بهزیستی، ۱۳ واحد مسکونی تحت پوشش بهزیستی در شهرستان اردبیل به بهرهبرداری می رسد و همچنین طرحهای خوداشتغالی، سه مرکز مشاوره، یک مرکز پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و یک مرکز خیریه نیز افتتاح خواهد شد
فرماندار اردبیل گفت: این اقدامات در راستای تقویت خدمات حمایتی، افزایش فرصتهای اشتغال، گسترش خدمات روانشناختی و مشاورهای و توسعه زیرساختهای اجتماعی در شهرستان اردبیل انجام شده است.
نظر شما