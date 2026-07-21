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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

افتتاح ۱۳ واحد مسکن به مناسبت هفته بهزیستی درشهرستان اردبیل

افتتاح ۱۳ واحد مسکن به مناسبت هفته بهزیستی درشهرستان اردبیل

اردبیل- فرماندار اردبیل گفت: همزمان با هفته بهزیستی، ۱۳ واحد مسکونی تحت پوشش بهزیستی در شهرستان اردبیل به بهره‌برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بهزیستی در ارائه خدمات حمایتی، توانمندسازی و اجتماعی، اظهار کرد: خدمت به اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه، از ارزشمندترین مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، همدلی و نگاه جهادی، کیفیت این خدمات بیش از پیش ارتقا یابد.

وی افزود: همزمان با هفته بهزیستی، ۱۳ واحد مسکونی تحت پوشش بهزیستی در شهرستان اردبیل به بهره‌برداری می رسد و همچنین طرح‌های خوداشتغالی، سه مرکز مشاوره، یک مرکز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و یک مرکز خیریه نیز افتتاح خواهد شد

فرماندار اردبیل گفت: این اقدامات در راستای تقویت خدمات حمایتی، افزایش فرصت‌های اشتغال، گسترش خدمات روانشناختی و مشاوره‌ای و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی در شهرستان اردبیل انجام شده است.

کد مطلب 6894713

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