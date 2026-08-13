جاده های مرگ پارس آباد به جاده امید تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر علی لطفی، به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، با حضور در خبرگزاری مهر، ضمن تبریک این روز به فعالان رسانه ای، بر نقش نوین خبرنگاران در حکمرانی تأکید و اظهار کرد: امروزه خبرنگاری فقط به انتقال اخبار محدود نمی شود، بلکه باید به تحلیل مسائل و کمک به مدیران برای شناسایی نیازهای مردم بپردازد.

وی با قدردانی از همراهی رسانه های شهرستان در دو سال اخیر، افزود: با حمایت استاندار اردبیل و نماینده مجلس، توانستیم پروژه های راکد ۱۸ساله را فعال کنیم. از جمله تصفیه خانه فاضلاب پارس آباد که بخش مایع آن بهمن ماه پارسال بهره برداری شد و خط انتقال آن در آستانه اتمام است.

لطفی به پروژه راه آهن بارانداز به عنوان طرحی راهبردی برای اقتصاد استان اشاره کرد و گفت: با همکاری کشور آذربایجان، مراحل مطالعاتی انجام شده و بهزودی عملیات اجرایی آغاز خواهد شد تا محصولات شمال استان از طریق ریل به آسیای میانه و قفقاز صادر شود.

فرماندار پارس آباد همچنین از افتتاح ۴۰ کیلومتر از جاده پارس آباد به سهراهی مشگین شهر خبر داد و گفت: دو زیرگذر این پروژه با پیشرفت ۶۵ درصدی و پل فتحعلی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان تا هفته دولت به بهره برداری میرسد. همچنین نقاط حادثه خیز جادهها با ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار ایمنسازی شدهاند.»

وی از برقراری پرواز در فرودگاه پارس آباد از دوشنبه هفته آینده خبر داد و افزود: با پیگیری استاندار، مشکل سوخت فرودگاه حل شده و اکنون سوخترسانی در خود شهرستان انجام میشود.

لطفی در پایان، پارس آباد را در دو سال اخیر شهرستان پروژه ها خواند و از زحمات خبرنگاران در انعکاس این توسعه ها تشکر کرد.