به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی جمهوری اسلامی ایران و چوی هوییونگ، وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگری کرهجنوبی، بازتاب گستردهای در رسانههای این کشور داشته است.
بر اساس گزارش این رسانه، این دیدار روز ۲۴ ژوئیه در موزه ملی هنرهای مدرن و معاصر سئول و همزمان با سفر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایران برای شرکت در چهلوهشتمین نشست کمیته میراثجهانی یونسکو در بوسان برگزار شد.
«مانیتودی» نوشت: سیدرضا صالحیامیری در این دیدار با اشاره به دستاوردهای کرهجنوبی در حوزه فرهنگ و گردشگری، بر علاقهمندی جمهوری اسلامی ایران برای بهرهگیری از تجربیات موفق این کشور تاکید کرد و خواستار توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزههای میراثفرهنگی، صنایعدستی، گردشگری و تبادلات فرهنگی شد.
این رسانه همچنین گزارش داد که دو طرف با مرور روند همکاریهای فرهنگی ایران و کرهجنوبی، بر ضرورت گسترش تعاملات و تقویت مناسبات دوجانبه در حوزههای فرهنگی و گردشگری تاکید کردند.
به نوشته «مانیتودی»، وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگری کرهجنوبی نیز با ابراز امیدواری نسبت به بازگشت کامل صلح و ثبات، اظهار کرد که در آینده زمینه برای توسعه هرچه بیشتر همکاریها و تبادلات دو کشور در عرصههای فرهنگ، گردشگری و میراثفرهنگی فراهم خواهد شد.
این رسانه کرهای همچنین یادآور شد که روابط دیپلماتیک ایران و کرهجنوبی از سال ۱۹۶۲ برقرار است و دو کشور طی دهههای گذشته، علاوه بر همکاریهای سیاسی و اقتصادی، مناسبات فرهنگی خود را نیز توسعه دادهاند.
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