به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری عصر پنجشنبه در مراسم «خیزش عظیم اصناف و بازاریان تبریز» با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی، اظهار کرد: دشمن با وجود همه توطئهها و دشمنیهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده، نتوانسته است پرچم ایران را به زیر بکشد.
وی افزود: انقلاب اسلامی با تربیت مدافعان ولایت و وطن، زمینه شکلگیری نسلی از نیروهای مؤمن و انقلابی را فراهم کرده است؛ نسلی که ثمره آن در عرصههای مختلف دفاع از کشور بهخوبی نمایان شده است.
این کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به جنگهای تحمیلی علیه ایران، گفت: ایران در طول ۴۷ سال گذشته سه جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته، اما به برکت تربیت ولایی و انقلابی، حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار نگرفته است.
ماندگاری با مقایسه وضعیت جبهه مقاومت با جنگ ششروزه اعراب و رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۶۷، تصریح کرد: ارتش رژیم صهیونیستی در آن جنگ ظرف شش روز بخشهایی از سرزمینهای کشورهای عربی را اشغال کرد، اما اکنون با گذشت نزدیک به سه سال از نبرد با جبهه مقاومت که با اندیشه انقلاب اسلامی تربیت شده است، هنوز به اهداف خود نرسیده است.
وی با تأکید بر اینکه تربیت امری اختیاری است، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ظرفیت تربیت انسانهای مؤمن، مقاوم و ولایتمدار را دارد، هرچند انتخاب این مسیر بر عهده افراد است.
ماندگاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اصول مدیریت اقتصادی در نگاه دینی، گفت: اگر پنج اصل مدیریت اقتصادی دینی که مورد تأکید امام شهید بود در جامعه نهادینه شود، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی برطرف خواهد شد.
وی تلاش به جای تنبلی، پرداخت خمس و زکات، شکرگزاری، انفاق و دوری از بخل و همچنین استغفار به جای طلبکار بودن از خداوند را از مهمترین اصول مدیریت اقتصادی دینی برشمرد و افزود: اداره اقتصاد بر پایه این اصول، زمینههای شکلگیری ربا را نیز از بین خواهد برد.
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