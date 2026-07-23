تأمین پایدار مواد اولیه دارویی در همکاری با گروه بریکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، با اشاره به برنامه‌ریزی ایران برای توسعه همکاری‌های حوزه سلامت با کشورهای عضو گروه بریکس و استفاده از ظرفیت این کشورها در زمینه تأمین مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و فناوری‌های سلامت، گفت: یکی از مظاهر همکاری‌های چندجانبه میان کشورهای عضو بریکس، توسعه همکاری در حوزه فناوری‌های نوین به‌ویژه در بخش سلامت است.

وی افزود: با توجه به شرایطی که امروز در حوزه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد و همچنین حملات ددمنشانه آمریکا و مشکلاتی که در این شرایط ایجاد شده است، بخشی از محورهای لجستیکی ورود مواد اولیه دارویی با اختلال مواجه شده و ضرورت دارد برای این مسیرها جایگزین‌های مناسبی ایجاد کنیم.

محمدبیگی ادامه داد: جایگزین کردن مسیرهای لجستیکی و توسعه پیمان‌های دارویی با کشورهای عضو بریکس می‌تواند آینده تأمین دارو در کشور را بهبود ببخشد و زمینه استفاده از ظرفیت‌های این کشورها در حوزه سرمایه‌گذاری، صادرات فناوری‌های نوین پزشکی و داروسازی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از زمینه‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی در زمره کشورهای برتر قرار دارد، گفت: مراوده و تبادل مواد اولیه، خطوط تولید و فناوری‌های مورد نیاز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی می‌تواند به توسعه همکاری‌های مشترک میان ایران و کشورهای عضو بریکس کمک کند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: این همکاری‌ها از یک سو می‌تواند زمینه صادرات فناوری‌های نوین پزشکی و داروسازی و ارزآوری برای کشور را فراهم کند و از سوی دیگر، امکان تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید دارو در داخل کشور را افزایش دهد که به طور قطع اقدامی مثبت و مؤثر برای کشور خواهد بود.

وی یادآور شد: یکی از اهداف مهم ما در حوزه تأمین ارز مورد نیاز دارو و درمان، استفاده از ظرفیت ارزهای جایگزین دلار است و توسعه همکاری با کشورهای عضو بریکس می‌تواند در این مسیر نیز ظرفیت‌های مناسبی را برای کشور ایجاد کند.