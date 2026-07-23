حمله پهپادی مقاومت عراق به ساختمان فرماندهی نیروی زمینی در کویت

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع امنیتی بلندپایه عربی به المیادین اعلام کردند که گروه‌های مقاومت امروز ساختمان فرماندهی نیروی زمینی کویت در مرز با عراق را هدف قرار داده‌اند.

به گفته این منابع، این عملیات توسط پهپاد و حدود ساعت ۷ عصر به وقت کویت انجام شده و خسارت‌های سنگینی به ساختمان وارد کرده است.

این منابع همچنین تاکید کردند که حملات گروه‌های مقاومت، پاسخی سریع به حمله‌ای بوده که غیرنظامیان ایرانی و عراقی را در گذرگاه شلمچه هدف قرار داده بود.

پیش از این منابع عراقی از حمله پهپادی به پایانه مرزی کویت در استان الجهراء واقع در مرز کویت و عراق خبر داده بودند.

گفتنی است که نیروهای مسلح کشورمان طی روزهای گذشته در پاسخ به شرارت‌های آمریکا، بارها پایگاه تروریست‌های آمریکایی در کویت را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار داده است.