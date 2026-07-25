https://mehrnews.com/x3cFsd ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۲ کد مطلب 6899112 استانها مرکزی استانها مرکزی ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۲ شکوه حضور پرشور مردم محلات در صد و چهل و هفتمین شب بیعت با رهبر انقلاب محلات- در این ویدئو شکوه حضور پرشور مردم محلات در صد و چهل و هفتمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6899112 کپی شد مطالب مرتبط تجدید میثاق در اراک؛ طنین فریاد بصیرت در صدوچهل و هفتمین آوردگاه ولایت حماسه همدلی در تجمع شبانه سرزمین مجاهدتهای خاموش تجلی همبستگی و مقاومت مردم سلماس در شب های مقاومت ملی حضور مردم اراک در صد و چهل و هشتمین شب ایثار و دفاع از میهن دیار آفتاب؛ تبلور صد و چهل و ششمین شب حماسه و مقاومت میدانداری ساوجیها در حمایت از ولایت فقیه به ایستگاه ۱۴۸ رسید خروش دوباره محلات؛ صدو چهل و پنجمین جلوهگاه بصیرت و ولایتمداری روایت ۱۴۵ شب ایستادگی؛ تکرار پیمان سرخ دیار آفتاب با ولایت برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما