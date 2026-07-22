https://mehrnews.com/x3cCQq ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۴ کد مطلب 6895250 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۴ شکوه حضور مردم خمین در صد و چهل و چهارمین شب حمایت از ولایت فقیه خمین- در این ویدئو شکوه حضور مردم خمین در صد و چهل و چهارمین شب حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6895250 کپی شد مطالب مرتبط صد و چهل و سومین حماسه حضور مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه الوند در یکصد و چهلوچهارمین شب؛ اجتماع مردمی در امتداد شبهای حضور صد و چهل و دومین اجتماع حماسی مردم دیار آفتاب در حمایت از ولایت فقیه صد و چهلویکمین شب مقاومت مردم محلات در شب شهادت حضرت رقیه(س) مردم ارومیه در تجمع شبانه: «بزن که خوب می زنی» ضیاءآباد در شب ۱۴۴؛ حضور مردم، نماد استمرار همبستگی برچسبها خمین رهبر معظم انقلاب اسلامی تجمع مردمی
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