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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۴

شکوه حضور مردم خمین در صد و چهل و چهارمین شب حمایت از ولایت فقیه

شکوه حضور مردم خمین در صد و چهل و چهارمین شب حمایت از ولایت فقیه

خمین- در این ویدئو شکوه حضور مردم خمین در صد و چهل و چهارمین شب حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6895250

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