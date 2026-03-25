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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۵۳

تصادف در میامی با ۷ مصدوم؛ یک نفر راهی بیمارستان شد

تصادف در میامی با ۷ مصدوم؛ یک نفر راهی بیمارستان شد

میامی- مدیرعامل هلال احمر استان سمنان از برخورد دو خودروی پژو ۴۰۵ و ساینا در کیلومتر ۱۵ جاده میامی-سبزوار، خبر داد و گفت: این حادثه هفت مصدوم بر جای گذاشت.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عصر امروز چهارشنبه گزارشی مبنی بر تصادف دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و ساینا در کیلومتر ۱۵ جاده میامی ـ سبزوار به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد، بیان کرد: تیم امدادی پایگاه شهدای میامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: پس از رسیدن و ارزیابی توسط کارشناسان اورژانس مشخص شد این سانحه هفت مصدوم دارد.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان ادامه داد: در این حادثه شش مصدوم توسط نجاتگران هلال احمر خدمات سرپایی در صحنه دریافت و یک مصدوم را برای تکمیل روند درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.

درخشان بیان کرد: علت حادثه در دست بررسی قرار دارد و توسط پلیس اه اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6783395

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