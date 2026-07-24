دهشیری: نمازجمعه نماد وحدت و اقتدار جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن دهشیری در خطبههای نماز جمعه اردستان اظهار کرد: یکی از آسیبهای جدی در جوامع اسلامی، رواج بدعت و وارد کردن اموری به دین است که هیچ ریشهای در آموزههای الهی ندارد.
وی افزود: اگر چیزی که جزو دین نیست به عنوان حکم دینی معرفی شود، بدعت و حرام است و وظیفه عالمان دینی، اندیشمندان و دلسوزان جامعه، مقابله با چنین انحرافاتی است.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: قرآن کریم با تغییر دادن احکام الهی مخالفت کرده و اجازه نمیدهد کسی آنچه را خداوند حلال کرده حرام یا آنچه را حرام کرده حلال اعلام کند.
دهشیری تصریح کرد: در قرآن کریم نمونههایی از این انحرافات بیان شده و خداوند کسانی را که از پیش خود احکام جدیدی به دین اضافه میکنند یا مطالبی را به خدا نسبت میدهند، مورد نکوهش قرار داده است.
وی بیان کرد: یکی از مهمترین اهداف قیام امام حسین (ع) نیز مقابله با بدعتها و احیای سنت پیامبر اکرم (ص) بود و آن حضرت برای زنده نگه داشتن ارزشهای اصیل اسلامی قیام کردند.
امامجمعه اردستان ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) درباره ترک نماز جمعه هشدار دادهاند و فرمودهاند افرادی که بدون عذر شرعی از حضور در نماز جمعه خودداری کنند، در معرض مهر خوردن بر دلهای خود قرار میگیرند.
دهشیری بیان کرد: مهر خوردن بر دل به این معنا است که انسان به تدریج از درک حقیقت و پذیرش هدایت الهی محروم میشود و دیگر زمینهای برای ورود معارف الهی به قلب او باقی نمیماند.
وی ادامه داد: یکی از عوامل مهم قساوت قلب و بسته شدن راه هدایت، بیتوجهی به نماز جمعه و ترک این فریضه بزرگ الهی است.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: پنجم مردادماه، سالروز برگزاری نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که به دستور امام خمینی (ره) و با امامت آیتالله طالقانی برگزار شد.
دهشیری تصریح کرد: پس از آن نیز نماز جمعه در شهرهای مختلف کشور از جمله اردستان اقامه شد و این فریضه به یکی از مهمترین دستاوردهای معنوی و اجتماعی انقلاب اسلامی تبدیل شد.
وی بیان کرد: یاد و خاطره همه ائمه جمعهای که در طول سالهای گذشته در راه خدمت به اسلام و انقلاب تلاش کردند، بهویژه شهدای محراب، همواره گرامی است و باید از خدمات آنان قدردانی شود.
مسئولان از ظرفیت نمازجمعه برای ارتباط مستقیم با مردم استفاده کنند
امامجمعه اردستان ادامه داد: نماز جمعه تنها یک عبادت فردی نیست، بلکه عبادتی اجتماعی، سیاسی و حاکمیتی است که نقش مهمی در تقویت وحدت، همدلی و انسجام جامعه اسلامی دارد.
دهشیری خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای اسلامی، مردم از ساعات اولیه روز جمعه برای حضور در این فریضه الهی راهی محل اقامه نماز میشوند و با شور و اشتیاق در این اجتماع بزرگ شرکت میکنند.
وی ادامه داد: شایسته نیست مسلمانان به بهانههایی مانند گرمای هوا، مشغلههای شخصی یا برنامههای تفریحی از حضور در نماز جمعه غافل شوند، چرا که این اجتماع عبادی و سیاسی آثار و برکات فراوانی برای فرد و جامعه دارد.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: قرآن کریم آرامش دلها را در گرو یاد خدا میداند و نماز جمعه یکی از مهمترین جلوههای ذکر الهی است که میتواند انسان را به آرامش، معنویت و تقرب به خداوند برساند.
دهشیری تصریح کرد: هرچه ارتباط انسان با خداوند بیشتر باشد، توکل، امید و استقامت او نیز افزایش مییابد و کسی که همواره به یاد خدا باشد، در سختیها و مشکلات احساس تنهایی نخواهد کرد.
وی بیان کرد: نماز جمعه تنها نمازی است که خطبهها جزء ارکان آن محسوب میشود و خطیب جمعه علاوه بر بیان معارف دینی، وظیفه دارد مسائل مهم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نیازهای روز جامعه را برای مردم تبیین کند.
امامجمعه اردستان ادامه داد: در روایات اسلامی، فضیلتهای فراوانی برای حضور در نماز جمعه بیان شده و آمده است کسی که با اخلاص در این فریضه شرکت کند، مشمول رحمت و آمرزش الهی خواهد شد.
دهشیری تصریح کرد: همچنین در روایات تأکید شده است افرادی که سه جمعه متوالی بدون عذر شرعی در نماز جمعه شرکت نکنند، گرفتار قساوت قلب و نفاق خواهند شد و این موضوع اهمیت این فریضه الهی را نشان میدهد.
وی بیان کرد: ستادهای نماز جمعه از ابتدای شکلگیری تاکنون با مشارکت و کمکهای مردمی اداره شدهاند و فعالیت این نهاد وابسته به حمایت مردم و خیران بوده است.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: مردم همواره پشتیبان نماز جمعه بودهاند و همین مردمی بودن، موجب استقلال، پویایی و استمرار این نهاد فرهنگی و دینی شده است.
دهشیری تصریح کرد: حضور مسئولان دستگاههای مختلف در نماز جمعه نیز میتواند زمینه ارتباط نزدیکتر آنان با مردم را فراهم کند و به تقویت همدلی، همفکری و رفع مشکلات جامعه کمک کند.
وی بیان کرد: مسئولان باید از ظرفیت نماز جمعه برای ارتباط مستقیم با مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان استفاده کنند، چرا که این سنگر همواره محل وحدت، همدلی و تبیین مسائل مهم کشور بوده است.
تأکید بر حفظ وحدت و حضور در صحنه
امامجمعه اردستان ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر حفظ وحدت، همدلی و احترام به مسئولان نظام تأکید داشتهاند و امروز نیز در شرایط حساس کشور، همه باید از هرگونه اختلاف، تفرقه و تسویهحسابهای شخصی و سیاسی پرهیز کنند.
دهشیری اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان جمهوری اسلامی ایران به دنبال ایجاد ناامنی و تضعیف انسجام ملی هستند، حمایت از نیروهای مسلح و پشتیبانی از رزمندگان اسلام وظیفهای همگانی است.
وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با وجود همه فشارها، تحریمها و تهدیدها با اقتدار از کشور دفاع میکنند و مردم نیز باید با حفظ وحدت و حضور در صحنه، پشتوانه مستحکم آنان باشند.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: مسئولان نیز باید در کنار دفاع از کشور، با احتکار، گرانفروشی، فساد اقتصادی و سوءاستفاده از شرایط موجود برخورد قاطع داشته باشند تا آرامش جامعه حفظ شود.
دهشیری تصریح کرد: وعده الهی بر یاری کسانی است که در راه خدا گام برمیدارند و ملت ایران نیز با دفاع از اسلام، قرآن، اهلبیت (ع) و نظام جمهوری اسلامی، مشمول این وعده الهی خواهد بود.
وی بیان کرد: عملیات مرصاد یکی از افتخارات ماندگار دفاع مقدس است که طی آن، نقشه منافقین برای تصرف کشور با رشادت نیروهای مسلح و فرماندهی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی ناکام ماند و شکست سنگینی بر آنان تحمیل شد.
امامجمعه اردستان ادامه داد: منافقین با تصور دستیابی سریع به تهران، عملیات فروغ جاویدان را آغاز کردند اما با مقاومت رزمندگان اسلام، این عملیات به شکستی تاریخی برای آنان تبدیل شد و به همین دلیل یاد و خاطره شهدای عملیات مرصاد باید همواره گرامی داشته شود.
دهشیری بیان کرد: ششم مردادماه، روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای، فرصت مناسبی برای توجه بیشتر به مهارتآموزی جوانان است و لازم است خانوادهها فرزندان خود را به فراگیری مهارتهای فنی و تخصصی تشویق کنند.
وی اضافه کرد: بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهی به دلیل نداشتن مهارتهای عملی با مشکل اشتغال مواجه هستند، در حالی که آموزشهای فنی و حرفهای میتواند زمینه اشتغال پایدار و کارآفرینی را برای جوانان فراهم کند.
امامجمعه اردستان یادآور شد: مسئولان نیز باید با توسعه امکانات، تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفهای و حمایت از این مجموعهها، بستر لازم را برای ارتقای مهارتآموزی و رونق اشتغال در جامعه فراهم کنند.
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