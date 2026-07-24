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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

هاآرتص: درک شخصیت آیت‌الله خامنه‌ای برای اسرائیل دشوار است

هاآرتص: درک شخصیت آیت‌الله خامنه‌ای برای اسرائیل دشوار است

روزنامه عبری هاآرتص در گزارشی با اشاره به دشوار بودن تحلیل شخصیت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب برای رژیم صهیونیستی، به توان نظامی ایران اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری هاآرتص با انتشار گزارشی اذعان کرد که درک شخصیت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم ایران برای رژیم صهیونیستی دشوار است.

در بخش دیگری از گزارش هاآرتص ضمن اذعان به توان نظامی نظامی ایران آمده است که «جنگ علیه ایران به شدت پیچیده شده و بسیار دور از خواسته‌ها و اهدافی است که در فوریه ترسیم شده بود و دیگر راه‌حل‌های آسانی برای پایان آن وجود ندارد».

این رسانه صهیونیستی اخیرا هم در گزارشی اذعان کرده بود که «دوران سلطه آمریکا و جهان تک قطبی و به تبع آن دوران بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی اسرائیل به پایان رسیده است».

در ادامه گزارش هاآرتص آمده است که هدف جنگ مهار کردن ایران بود اما این جنگ در حالی به پایان رسید که ایران بیشتر از هر زمان دیگری به جایگاه قدرت نخست منطقه ای در خلیج فارس نزدیک شده است.

کد مطلب 6897590

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