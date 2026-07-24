به گزارش خبرنگار مهر، رضا معممیمقدم،ظهر جمعه، در جمع اساتید، مربیان و نوجوانان شرکتکننده در طرح «نشاط معنوی» در آستان مقدس حضرت شیخ صدوق (ره) شهرری، بر نقش راهبردی بقاع متبرکه در تربیت نسل نوجوان و جوان تأکید کرد.
وی که مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه است، اظهار کرد: هر کس در هر جایگاهی که قرار دارد، باید همانجا را کانون اثرگذاری خود بداند و بقاع متبرکه میتوانند منشأ تحولات بزرگ فرهنگی و اجتماعی باشند.
معممیمقدم با بیان اینکه طرح «نشاط معنوی» صرفاً یک برنامه اوقات فراغت نیست، افزود: فلسفه این طرح، تبدیل امامزادگان به پایگاههای تربیت نوجوانان و جوانان است؛ پایگاههایی که در آن ایمان، اخلاق، هویت، مهارت، امید و مسئولیتپذیری به صورت همزمان تقویت میشود.
مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: هدف ما تنها پر کردن چند ساعت از اوقات فراغت نوجوانان نیست، بلکه میخواهیم آینده آنان را بسازیم و بقاع متبرکه میتوانند امنترین و اثرگذارترین محیط برای این مأموریت باشند.
وی از راهاندازی «نشریه نشاط معنوی» به عنوان یکی از برنامههای جدید این طرح خبر داد و گفت: نوجوانان در این برنامه از جایگاه مخاطب خارج شده و در نقش خبرنگار، نویسنده، عکاس، طراح و تولیدکننده محتوای فرهنگی فعالیت میکنند که این امر به تقویت مهارتهای رسانهای، خلاقیت، کار گروهی و مسئولیتپذیری آنان کمک میکند.
معممیمقدم همچنین «لیگ بازیهای فکری و حرکتی» را از دیگر ارکان طرح نشاط معنوی برشمرد و خاطرنشان کرد: این برنامه با هدف تقویت قدرت تفکر، حل مسئله، رقابت سالم و همکاری طراحی شده و در سطوح شهرستانی، استانی و کشوری دنبال خواهد شد.
وی با تأکید بر نقش الگویی مربیان، خطاب به نوجوانان گفت: ارتباط خود را پس از پایان دوره با امامزادگان، مسجد، قرآن و محافل فرهنگی حفظ کنید تا نشاط معنوی به یک سبک زندگی و مسیر رشد فردی و اجتماعی تبدیل شود.
در این نشست، حجتالاسلام علی کنگرلو، معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت شیخ صدوق (ره)، نیز گزارشی از فعالیتهای فرهنگی این آستان، بهویژه روند اجرای طرح «نشاط معنوی»، ارائه کرد.
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