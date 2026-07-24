زارعی: حفظ وحدت راهبرد مقابله با توطئه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام احمد زارعی، امام جمعه اسلامآبادغرب، در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به فرارسیدن سالروز جنگ نهروان، اظهار کرد: امروز دوم مرداد مصادف با نهم صفر سالروز وقوع جنگ نهروان در سال ۳۸ هجری قمری است؛ جنگی که میان امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و جریان خوارج در منطقه نهروان رخ داد.
به گزارش خبرنگار مهر، وی با اشاره به ویژگیهای جریان خوارج در تاریخ اسلام، افزود: امیرالمؤمنین (ع) در خطبه ۳۶ نهجالبلاغه، خوارج را گروهی کمخرد و سبکسر معرفی میکند؛ چرا که آنان با کوچکترین مسئله از مسیر خود بازمیگشتند و مواضع متناقضی اتخاذ میکردند.
امام جمعه اسلامآبادغرب تصریح کرد: خوارج روزی طرفدار حکمیت بودند و روزی دیگر با همان حکمیت مخالفت میکردند و همین تغییر مواضع ناشی از نداشتن بصیرت و شناخت صحیح از شرایط جامعه بود.
وی ادامه داد: از نگاه امیرالمؤمنین (ع)، خوارج با وجود خطای بزرگ در تشخیص حقیقت، در حکم مسلمان بودند و تفاوت داشتند با کسانی که آگاهانه در مسیر باطل حرکت میکردند.
حجتالاسلام زارعی با اشاره به برخورد امیرالمؤمنین (ع) با خوارج، گفت: حضرت علی (ع) تا زمانی که خوارج دست به اقدام مسلحانه نزدند، حقوق اجتماعی آنان را حفظ کرد؛ به آنان اجازه حضور در مساجد، اقامه نماز و استفاده از حقوق عمومی را داد و با وجود مخالفتهای شدید آنان، با مدارا رفتار کرد.
وی افزود: حتی در برخی موارد، امیرالمؤمنین (ع) از افرادی که از جریان خوارج بودند در مسئولیتهای حکومتی استفاده کرد، چرا که معیار حضرت، رفتار و عملکرد افراد بود نه صرفاً اختلاف نظرها.
امام جمعه اسلامآبادغرب با بیان اینکه حضرت علی (ع) ابتدا قصد جنگ با خوارج را نداشت، خاطرنشان کرد: زمانی که این جریان دست به جنایت زد و عبدالله بن خباب، از یاران امیرالمؤمنین (ع)، و همسر باردارش را به شهادت رساند، شرایط تغییر کرد و حضرت برای مقابله با این جریان اقدام کرد.
وی اظهار کرد: بدنه اصلی خوارج افرادی جاهل و گرفتار تعصب بودند، اما برخی سران این جریان با اهداف سیاسی و برای ایجاد اختلاف در جامعه اسلامی فعالیت میکردند.
حجتالاسلام زارعی با اشاره به نقش برخی افراد در ایجاد تفرقه میان یاران امیرالمؤمنین (ع)، گفت: در تاریخ نمونههایی وجود دارد که برخی افراد با ظاهر دینی و انقلابی، اما با اهداف دیگر، جامعه را دچار اختلاف کردند و امروز نیز باید نسبت به چنین جریانهایی هوشیار بود.
وی ادامه داد: یکی از روشهای جریانهای انحرافی، تقدسزدایی از شخصیتهای حق و تخریب جایگاه رهبران جامعه است؛ همان کاری که برخی از خوارج نسبت به امیرالمؤمنین (ع) انجام دادند.
امام جمعه اسلامآبادغرب افزود: بسیاری از شهدای بزرگ پیش از آنکه دشمن جسم آنان را هدف قرار دهد، توسط جریانهای انحرافی و منافقانه مورد تخریب شخصیتی قرار گرفتند تا شهادت آنان در جامعه اثرگذاری لازم را نداشته باشد.
وی با اشاره به ادامه تاریخی جریان خوارج، گفت: امروز نیز نمونههایی از تفکرات تکفیری و گروههایی مانند داعش که مسلمانان را به راحتی تکفیر و جنایت میکردند، ادامه همان تفکر انحرافی است که ظاهر دینی دارد اما از حقیقت دین فاصله گرفته است.
مرصاد؛ برگ زرین مقاومت مردم کرمانشاه
حجتالاسلام احمد زارعی، امام جمعه اسلامآبادغرب، در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد، اظهار کرد: پنجم مردادماه سالروز عملیات پرافتخار مرصاد و همچنین سالروز اقامه نخستین نماز جمعه در جمهوری اسلامی است که هر دو مناسبت، از نقاط مهم تاریخ انقلاب اسلامی به شمار میروند.
وی با بیان اینکه عملیات مرصاد برگ زرینی در افتخارات مردم این منطقه است، افزود: مردم استان کرمانشاه در طول دوران دفاع مقدس نقش مهمی در دفاع از کشور ایفا کردند و حماسه مرصاد یکی از نمونههای ماندگار ایستادگی و مقاومت آنان در برابر دشمنان انقلاب اسلامی است.
امام جمعه اسلامآبادغرب در ادامه با اشاره به شرایط کنونی کشور و تحولات منطقه، گفت: ملت ایران امروز در برابر نظام سلطه قرار دارد و دشمنان پس از ناکامی در عرصههای مختلف، به دنبال استفاده از شیوههای جدید برای مقابله با جمهوری اسلامی هستند.
وی افزود: دشمن علاوه بر فشارهای نظامی، جنگ ترکیبی و عملیات روانی را با هدف ایجاد اختلاف، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف انسجام ملی دنبال میکند.
حجتالاسلام زارعی با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام ملی، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام اخیر خود، وحدت کلمه و اتحاد مقدس را از عوامل مهم پیروزی ملت ایران دانستند و امروز نیز حفظ این سرمایه بزرگ، وظیفه همه مردم و مسئولان است.
وی ادامه داد: دشمن تلاش میکند با بزرگنمایی اختلافات سیاسی، فعال کردن گسلهای قومی و نسلی و ایجاد ناامیدی نسبت به آینده، میان مردم و نظام فاصله ایجاد کند، اما ملت ایران با بصیرت و آگاهی این توطئهها را خنثی خواهد کرد.
امام جمعه اسلامآبادغرب با اشاره به ضرورت مطالبهگری صحیح مردم، گفت: مطالبهگری دلسوزانه و بیان مشکلات، امری طبیعی و لازم است، اما تخریب، ایجاد بیاعتمادی و تضعیف مسئولان، همان مسیری است که دشمن دنبال میکند.
وی بر لزوم اطلاعرسانی شفاف و بهموقع از سوی مسئولان تأکید کرد و افزود: مسئولان باید با صداقت و هوشمندی، مردم را در جریان مسائل قرار دهند و در شرایط خاص، مدیریت اقتصادی کشور نیز باید متناسب با وضعیت موجود و به شکل قرارگاهی دنبال شود.
حجتالاسلام زارعی با اشاره به تقابل جمهوری اسلامی با دشمنان، اظهار کرد: دشمن باید بداند ملت ایران برای دفاع از کشور و ارزشهای خود آماده است و در برابر هر تهدیدی با قدرت ایستادگی خواهد کرد.
اربعین؛ میدان نمایش عشق و حضور مردم
امام جمعه اسلامآبادغرب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: هرچه داریم از امام حسین (ع) و فرهنگ عاشورا و اربعین داریم و این حرکت عظیم، یکی از مهمترین جلوههای معنوی و اجتماعی جهان اسلام است.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ حضور اجتماعی مردم در کنار خدمترسانی به زائران، گفت: در کنار برپایی مواکب و خدماترسانی به زائران، باید برنامهریزی شود تا خیابانها و عرصههای اجتماعی خالی نشود.
حجتالاسلام زارعی افزود: کسانی که قصد زیارت دارند، با برنامهریزی مناسب زیارت خود را انجام دهند و بازگردند تا حضور مردم در صحنههای مختلف اجتماعی همچنان پررنگ باقی بماند.
وی با بیان اینکه مردم باید برای شرایط مختلف آمادگی داشته باشند، تصریح کرد: دشمن هیچ اقدامی را از روی میز خارج نکرده است و ملت ایران باید با هوشیاری، آمادگی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مسیر مقاومت و ایستادگی را ادامه دهد.
امام جمعه اسلامآبادغرب در پایان با دعا برای پیروزی ملت ایران، عزت رزمندگان جبهه مقاومت، سلامتی رهبر معظم انقلاب و رفع مشکلات کشور، اظهار کرد: با توکل بر خدا و حفظ اتحاد و انسجام، ملت ایران از این مرحله نیز عبور خواهد کرد.
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