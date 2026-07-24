امام جمعه پاوه: ملت ایران با وحدت و هوشیاری از کشور دفاع خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه پاوه در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به موضوعات قرآنی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی، بر ضرورت شکرگزاری نعمتهای الهی، تقویت محبت به خداوند و رسول اکرم(ص)، توجه به نماز، حفظ امنیت و هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان تأکید کرد.
وی در بخش نخست خطبهها با استناد به آیات ۷۱ و ۷۲ سوره مبارکه قصص، اظهار کرد: خداوند متعال در این آیات انسانها را متوجه اهمیت شب و روز کرده و بیان میفرماید که استمرار همیشگی شب یا روز، زندگی بشر را با مشکلات فراوان مواجه خواهد کرد.
ماموستا قادری افزود: گردش شب و روز و تغییر فصلها از بزرگترین رحمتها و نعمتهای خداوند برای همه موجودات است و هر کدام از این نعمتها فلسفهای دارد؛ روز برای تلاش و فعالیت و شب برای آرامش و استراحت انسان قرار داده شده است.
وی با تأکید بر ضرورت شکرگزاری در برابر نعمتهای الهی، گفت: انسان باید از فرصتها و امکاناتی که خداوند در اختیار او قرار داده است به بهترین شکل استفاده کند و همواره قدردان الطاف پروردگار باشد.
محبت خدا و رسول؛ نشانه ایمان مؤمنان
امام جمعه پاوه در ادامه با اشاره به جایگاه محبت خداوند و پیامبر اکرم(ص) در زندگی مؤمنان، اظهار کرد: محبت خدا و رسول از برترین اعمال و ارزشمندترین ویژگیهای اهل ایمان است.
وی با بیان اینکه مردم کردستان از گذشته تاکنون ارادت ویژهای به خداوند و پیامبر اسلام(ص) داشتهاند، افزود: این محبت در فرهنگ، اشعار، رفتار و سبک زندگی مردم این منطقه به خوبی نمایان است.
ماموستا قادری با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) مبنی بر اینکه «انسان در قیامت با کسی خواهد بود که او را دوست دارد»، ابراز امیدواری کرد: محبت و پیروی از رسول خدا(ص) زمینه همنشینی با آن حضرت را در آخرت برای مؤمنان فراهم کند.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت نماز، بهویژه نماز صبح، گفت: آغاز روز با یاد خداوند موجب آرامش روحی، برکت در زندگی و موفقیت انسان در امور فردی و اجتماعی خواهد شد.
امام جمعه پاوه با اشاره به حکایتی از گلستان سعدی، افزود: این حکایت انسان را به بیداری معنوی و بهرهگیری از فرصتهای ارزشمند سحر دعوت میکند و مسلمانان نباید از نماز و ذکر الهی غافل شوند.
امنیت؛ نعمتی بزرگ که باید قدر دانسته شود
ماموستا قادری در بخش دیگری از خطبهها، امنیت را یکی از بزرگترین نعمتهای الهی عنوان کرد و گفت: خداوند متعال در قرآن کریم به «شهر امن» سوگند یاد کرده که نشاندهنده اهمیت و جایگاه ویژه امنیت در نگاه اسلام است.
وی افزود: امنیت امروز کشور و منطقه، نتیجه همراهی مردم و تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و بهویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و همه باید قدردان این نعمت بزرگ باشند.
امام جمعه پاوه با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامیدی و اختلاف در جامعه، تصریح کرد: دشمنان تنها از مسیر نظامی وارد نمیشوند، بلکه با جنگ رسانهای و عملیات روانی نیز تلاش میکنند آرامش و وحدت جامعه را هدف قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: مردم باید با حفظ بصیرت و هوشیاری، تحت تأثیر شایعات و فضاسازی رسانههای معاند قرار نگیرند و در حفظ امنیت و آرامش جامعه نقش خود را ایفا کنند.
ماموستا قادری در بخش پایانی سخنان خود با محکوم کردن تجاوزات آمریکا علیه نقاط مختلف کشور، اظهار کرد: آمریکا در حالی از صلح و آتشبس سخن میگوید که با اقدامات نظامی و حمله به زیرساختها، چهره واقعی خود را نشان داده است.
وی ضمن قدردانی از ایستادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بهویژه سپاه پاسداران و ارتش، افزود: ملت ایران در برابر تهدیدها و تجاوزات دشمنان ایستادگی خواهد کرد.
امام جمعه پاوه همچنین با اعلام همبستگی مردم این شهرستان با مردم استانهای جنوبی کشور، گفت: مردم پاوه خود را در کنار برادران و خواهران خود در جنوب ایران میدانند و تلاشها و مقاومت آنان در شرایط دشوار را ارج مینهند.
وی ادامه داد: مردم مناطق جنوبی کشور با وجود گرمای شدید، مشکلات و محدودیتها، با روحیهای مثالزدنی از سرزمین خود دفاع کردهاند و با یاری خداوند، پیروزی نهایی از آن ملت ایران و جبهه حق خواهد بود.
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