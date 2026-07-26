به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه با فاکس نیوز بی اشاره به اینکه از سویی این رژیم تنها دارنده زرادخانه تسلیحات هسته ای در منطقه بدون هرگونه نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و از سوی دیگر، ماهیت برنامه هسته ای تهران صلح آمیز است، ادعا کرد: برنامه هسته‌ای ایران باید متوقف شود؛ چه با توافق و چه بدون آن.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی سپس با طرح ادعایی مداخله جویانه و بر خلاف قوانین بین المللی، مدعی شد: جنگ زمانی پایان می‌یابد که حکومت ایران سقوط کند یا تا حدی تضعیف شود که به ضرورت پایان دادن به برنامه هسته‌ای خود پی ببرد!

بنیامین نتانیاهو در بیان آرزوهای خود در خصوص لبنان اینگونه ادعا کرد: ما باید با حزب الله لبنان بجنگیم و در حال انجام این کار هستیم. قطعاً نگرانی از بابت مجمع عمومی سازمان ملل نداریم. قصد دارم برای مجمع عمومی امسال نیز به نیویورک سفر کنم.

وی در خصوص زهران ممدانی شهردار نیویورک که تاکنون بارها سخنان تندی را علیه نتانیاهو و کابینه‌ وی به دلیل ارتکاب نسل کشی علیه مردم مظلوم فلسطین و مردم لبنان مطرح کرده و خواستار پیگیری قضایی جنایت‌های نتانیاهو بوده است، نیز چنین ادعا کرد: او اتهام‌های بی‌اساسی را مطرح کرده و در حال نفرت پراکنی است. تصور می‌کند شهردار همه نیویورکی‌هاست، یعنی شهردار یهودی‌ها، مسیحی‌ها، مسلمان‌ها و همه است. او تلاش می‌کند گروهی را علیه گروهی دیگر قرار دهد. او می‌خواهد ترس و نفرت را گسترش دهد بعد از اینکه او علیه من متنفرانه سخن گفت، فردای آن روز یک یهودی در حال بیرون آمدن از یک کنیسه با سلاح سرد هدف قرار گرفت!

نتانیاهو که نمی تواند نفرت از منتقدان نسل کشی اش را پنهان کند، گفت: ممدانی، خانواده و همسر او همه از ۷ اکتبر (عملیات غرور آفرین طوفان الاقصی) حمایت کرده و آن را جشن گرفتند. آن ها از حماس حمایت کردند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که به اذعان محافل این رژیم هنوز به دلیل ضربات تلافی جویانه دفاعی تهران مورد انتقادات داخلی گسترده ای قرار دارد، با هدف آرام سازی فضای ملتهب داخلی علیه خود ادعا کرد: آشکارا می‌گویم که اگر ایران اسرائیل (اراضی اشغالی فلسطین) را مورد حمله قرار دهد، چه مستقیم چه از طریق حامیانش، چه با موشک‌هایی بالستیک چه با پهپادها، اشتباه فاجعه باری را مرتکب می‌شود؛ زیرا پاسخ ما پاسخ اسرائیل قدرتمند خواهد بود!

بنیامین نتانیاهو در خصوص ریاض نیز گفت: به نظر من رئیس جمهور ترامپ در بیان شرط انعقاد توافق هسته‌ای با عربستان کار درستی انجام داد. عربستان سعودی در ازای عادی‌سازی روابط با اسرائیل، برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزی را دریافت خواهد کرد!