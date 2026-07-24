به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر علی عبداللهی در صفحه خود در شبکه مجازی نوشت: قاعدهای را که پیش از این هم عملیاتیبودن آن را به دشمن ثابت کرده بودیم از این لحظهٔ معادله قطعی و ابلاغشدهٔ میدان نبرد میدانیم: در ازای به شهادت رساندن هر یک از شهروندان سربلند ایران اسلامی، یک نیروی آمریکایی به درک واصل خواهد شد. بلیتهای رایگان و مستقیم به جهنم برایتان تدارک دیدهایم.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا:
در ازای شهادت هر ایرانی یک نیروی آمریکایی به درک واصل می شود
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در پیامی در شبکه اجتماعی نوشت: در ازای شهادت هر یک از شهروندان ایران یک نیروی آمریکایی به درک واصل خواهد شد.
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