  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا:

در ازای شهادت هر ایرانی یک نیروی آمریکایی به درک واصل می شود

در ازای شهادت هر ایرانی یک نیروی آمریکایی به درک واصل می شود

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در پیامی در شبکه اجتماعی نوشت: در ازای شهادت هر یک از شهروندان ایران یک نیروی آمریکایی به درک واصل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر علی عبداللهی در صفحه خود در شبکه مجازی نوشت: قاعده‌ای را که پیش از این هم عملیاتی‌بودن آن را به دشمن ثابت کرده بودیم از این لحظهٔ معادله قطعی و ابلاغ‌شدهٔ میدان نبرد می‌دانیم: در ازای به شهادت رساندن هر یک از شهروندان سربلند ایران اسلامی، یک نیروی آمریکایی به درک واصل خواهد شد. بلیت‌های رایگان و مستقیم به جهنم برایتان تدارک دیده‌ایم.

کد مطلب 6897796

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها