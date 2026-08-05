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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۲

سانحه تصادف در محور راهجرد به آشتیان چهار فوتی و مصدوم برجای گذاشت

سانحه تصادف در محور راهجرد به آشتیان چهار فوتی و مصدوم برجای گذاشت

اراک- رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: سانحه تصادف مرگبار در محور راهجرد به آشتیان ۲ فوتی و ۲ مصدوم برجای گذاشت

بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی گزارش تلفنی ساعت ۱۹ و ۴۷ دقیقه امشب چهارشنبه به سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی کوییک با پژو ۴۰۵ در حدفاصل راهجرد به آشتیان، ابتدای روستای انانجرد، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس مزرعه‌نو و خلیج فارس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، متأسفانه دو مرد ۳۰ و ۶۰ ساله به علت شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان خود را از دست دادند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: همچنین دو مصدوم پس از دریافت اقدامات فوریت پزشکی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان منتقل شدند.

کد مطلب 6909473

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