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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶

پیام تسلیت وزیر امور در پی درگذشت استاد اکبر عبدی

پیام تسلیت وزیر امور در پی درگذشت استاد اکبر عبدی

وزیر امور خارجه کشورمان درگذشت استاد اکبر عبدی پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی در این پیام نوشته است: خبر درگذشت استاد اکبر عبدی، هنرمند نامدار و بازیگر برجسته سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، موجب اندوه و تأثر عمیق شد.

زنده‌یاد اکبر عبدی با استعدادی استثنایی، هنرمندی کم‌نظیر در ایفای نقش و حضوری اثرگذار، در آثاری چون «مادر»، «ای ایران»، «اجاره‌نشین‌ها»، «آدم‌برفی» و ده‌ها اثر ماندگار دیگر، تصویری صادقانه از فرهنگ، عواطف و زیست ایرانیان را به نمایش گذاشت و با نقش‌آفرینی‌های ماندگار خود، جایگاهی رفیع و جاودانه در تاریخ سینمای ایران و حافظه جمعی ایرانیان یافت.

اینجانب درگذشت این هنرمند ارجمند را به خانواده گرامی ایشان، جامعه هنری کشور و عموم ملت شریف ایران صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن عزیز سفرکرده، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

روحش شاد، یادش گرامی و نامش در سپهر فرهنگ و هنر ایران جاودان باد.

کد مطلب 6897885

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