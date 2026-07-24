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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳

صد و چهل و ششمین شب حضور مشهدی‌ها در میدان

صد و چهل و ششمین شب حضور مشهدی‌ها در میدان

مشهد- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم مشهد در صد و چهل و ششمین شب خونخواهی رهبر شهید را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6897910

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