https://mehrnews.com/x3cDWH ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳ کد مطلب 6897910 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳ صد و چهل و ششمین شب حضور مشهدیها در میدان مشهد- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم مشهد در صد و چهل و ششمین شب خونخواهی رهبر شهید را مشاهده می کنید. دریافت 14 MB کد مطلب 6897910 کپی شد مطالب مرتبط بغض شبانه مشهدیها در عزای کودکان میناب قرار شبانه مردم چناران در خونخواهی رهبر شهید یکصد و چهل و چهارمین قرار شبانه کاشمریها در خیابان صدوچهل و هفتمین شب مقاومت مشهدیها یکصد و چهل و چهارمین اجتماع شبانه مردم چناران به یاد دانشآموزان شهید صد و چهل و چهارمین تجمع شبانه مردم مشهد برچسبها بیعت با رهبر انقلاب مشهد رهبر شهید
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