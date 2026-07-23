https://mehrnews.com/x3cDnz ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۴ کد مطلب 6896532 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۴ یکصد و چهل و چهارمین قرار شبانه کاشمریها در خیابان کاشمر- در این فیلم حضوز حماسی کاشمری ها در یکصد و چهل و چهارمین قرار شبانه را مشاهده می کنید. دریافت 41 MB کد مطلب 6896532 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و چهل و چهارمین اجتماع شبانه مردم چناران به یاد دانشآموزان شهید صد و چهل و چهارمین تجمع شبانه مردم مشهد عزاداری مردم مشهد برای شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برچسبها بیعت با رهبر انقلاب کاشمر خراسان رضوی
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