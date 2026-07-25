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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۲

قرار شبانه مردم چناران در خونخواهی رهبر شهید

قرار شبانه مردم چناران در خونخواهی رهبر شهید

چناران- قرار شبانه مردم چناران با هدف خونخواهی رهبر شهید در صد و چهل و هفتمین شب برگزار شد.

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کد مطلب 6899134

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