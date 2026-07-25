https://mehrnews.com/x3cFsG ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۲ کد مطلب 6899134 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۲ قرار شبانه مردم چناران در خونخواهی رهبر شهید چناران- قرار شبانه مردم چناران با هدف خونخواهی رهبر شهید در صد و چهل و هفتمین شب برگزار شد. دریافت 34 MB کد مطلب 6899134 کپی شد مطالب مرتبط صد و چهل و ششمین شب حضور مشهدیها در میدان حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید آغاز فصل جدیدی در تاریخ است بختیاری:نماز جمعه قلب تپنده نظام و مرکز خونخواهی رهبر شهید است علم الهدی: نقد مسئولین همراه با گفتگو و نه شعار دادن علیه آنان باشد سردار رضایی: مشهد هدف شکستخورده دشمن در فتنه دیماه بود برچسبها بیعت با رهبر انقلاب چناران و بینالود رهبر شهید
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