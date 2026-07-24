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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

آب شرب همه موکب‌های شهرستان کرمانشاه تأمین شده است

آب شرب همه موکب‌های شهرستان کرمانشاه تأمین شده است

کرمانشاه - مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه گفت: آب شرب پایدار تمامی موکب‌های مستقر در مسیر بیستون تا ماهیدشت برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین تأمین شده است.

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل مجموعه آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه برای تأمین آب شرب مواکب اربعین خبر داد و اظهار کرد: از نخستین موکب مستقر در مسیر بیستون تا آخرین موکب در ماهیدشت، هیچ‌گونه مشکلی در تأمین آب شرب وجود ندارد و خدمات‌رسانی به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی با اشاره به بازدید میدانی از موکب‌های مستقر در مسیرهای مختلف شهرستان که با همراهی فرماندار کرمانشاه، معاون سیاسی فرماندار، بخشداران مرکزی و ماهیدشت و جمعی از مدیران شهرستان انجام شد، افزود: در این بازدیدها وضعیت تأمین آب شرب و زیرساخت‌های مورد نیاز مواکب مورد بررسی قرار گرفت و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اندیشیده شده است.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: آب شرب پایدار تمامی موکب‌هایی که به شبکه توزیع آب متصل هستند، به‌طور مداوم تأمین می‌شود و برای موکب‌های خارج از محدوده شبکه نیز آبرسانی سیار به‌صورت منظم و بدون وقفه انجام می‌گیرد.

سلطانیان با بیان اینکه تأمین آب شرب بهداشتی نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران دارد، گفت: فراهم شدن آب سالم برای مواکب علاوه بر حفظ سلامت و بهداشت زائران، موجب مدیریت بهتر مصرف و کاهش هدررفت آب نیز خواهد شد.

وی ادامه داد: تمامی فعالیت‌های مواکب از جمله آماده‌سازی، پخت و توزیع غذا با استفاده از آب شرب بهداشتی انجام می‌شود و بر اساس بازدیدهای میدانی، رضایت مناسبی از وضعیت آبرسانی در میان خادمان مواکب وجود دارد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه در پایان از زائران و خادمان موکب‌ها خواست با رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی در استفاده از آب، مجموعه آب و فاضلاب را در تداوم خدمات‌رسانی مطلوب و پایدار به زائران اربعین حسینی همراهی کنند.

کد مطلب 6897917

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