محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل مجموعه آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه برای تأمین آب شرب مواکب اربعین خبر داد و اظهار کرد: از نخستین موکب مستقر در مسیر بیستون تا آخرین موکب در ماهیدشت، هیچ‌گونه مشکلی در تأمین آب شرب وجود ندارد و خدمات‌رسانی به‌صورت مستمر در حال انجام است.



وی با اشاره به بازدید میدانی از موکب‌های مستقر در مسیرهای مختلف شهرستان که با همراهی فرماندار کرمانشاه، معاون سیاسی فرماندار، بخشداران مرکزی و ماهیدشت و جمعی از مدیران شهرستان انجام شد، افزود: در این بازدیدها وضعیت تأمین آب شرب و زیرساخت‌های مورد نیاز مواکب مورد بررسی قرار گرفت و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اندیشیده شده است.



مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: آب شرب پایدار تمامی موکب‌هایی که به شبکه توزیع آب متصل هستند، به‌طور مداوم تأمین می‌شود و برای موکب‌های خارج از محدوده شبکه نیز آبرسانی سیار به‌صورت منظم و بدون وقفه انجام می‌گیرد.



سلطانیان با بیان اینکه تأمین آب شرب بهداشتی نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران دارد، گفت: فراهم شدن آب سالم برای مواکب علاوه بر حفظ سلامت و بهداشت زائران، موجب مدیریت بهتر مصرف و کاهش هدررفت آب نیز خواهد شد.



وی ادامه داد: تمامی فعالیت‌های مواکب از جمله آماده‌سازی، پخت و توزیع غذا با استفاده از آب شرب بهداشتی انجام می‌شود و بر اساس بازدیدهای میدانی، رضایت مناسبی از وضعیت آبرسانی در میان خادمان مواکب وجود دارد.



مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه در پایان از زائران و خادمان موکب‌ها خواست با رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی در استفاده از آب، مجموعه آب و فاضلاب را در تداوم خدمات‌رسانی مطلوب و پایدار به زائران اربعین حسینی همراهی کنند.