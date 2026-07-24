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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۹

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

نام اکبر عبدی در حافظه فرهنگی مردم ایران زنده خواهد ماند

نام اکبر عبدی در حافظه فرهنگی مردم ایران زنده خواهد ماند

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درگذشت اکبر عبدی هنرمند عرصه سینما و تئاتر را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درگذشت اکبر عبدی هنرمند عرصه سینما و تئاتر را تسلیت گفت.

وی در پیام خود نوشت: درگذشت هنرمند نام‌آشنا و محبوب سینمای ایران، زنده‌یاد اکبر عبدی، موجب اندوه و تأثر همه ایران‌دوستان شده است. اکبر عبدی از چهره‌های کم‌نظیر بازیگری این سرزمین بود؛ هنرمندی مردمی، توانا و خاطره‌ساز که همه ما لحظه‌های ماندگار بسیاری را با آثار او تجربه کرده‌ایم و چه بسا، بسیاری از خاطرات خوش نسل‌های مختلف این سرزمین، به آثار او گره خورده است.

بی‌تردید، سینمای ایران همواره مدیون نقش‌آفرینی‌ها و خلاقیت این هنرمند گرانقدر خواهد بود و نام او در حافظه فرهنگی مردم ایران زنده خواهد ماند.

کد مطلب 6897957

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