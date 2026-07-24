پیام تسلیت امیر رجبی به مناسبت درگذشت اکبر عبدی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت امیر رجبی به مناسبت درگذشت اکبرعبدی هنرمند، نام آشنای اردبیلی آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خبر درگذشت هنرمند نامآشنا و ستاره بیبدیل سینمای جمهوری اسلامی ایران، کام جامعه هنری و مردم شریف استان اردبیل را تلخ کرد.
ضایعه فقدان این هنرمند فقید، فقدانِ هنرمندی است که سالهای متمادی، با طنازیهای اصیل و هنرمندانه خود، لحظات بسیاری را در قاب تلویزیون برای مردم این سرزمین شیرین و به یادماندنی کرد.
آن مرد هزار نقش که در هر قالبی میگنجید و با هنرِ بازیگریِ منحصر به فرد خود، لبخند را بر لبان مردم مینشاند، بیشک میراثی گرانبها از خاطرات خوش بر جای گذاشت. توانمندی او در ایفای نقشهای گوناگون و نفوذ کلام و رفتارش، نامش را در تاریخ هنر این مرز و بوم به نیکی ماندگار کرد و غیاب او، جای خالی بزرگی را در میان ستارگان عرصه هنر ایجاد نمود.
اینجانب به نمایندگی از جامعه فرهنگی و هنری استان اردبیل، پرواز این ستاره از آسمان هنر ایران را به خانواده محترم آن مرحوم، بازماندگان و تمامی اهالی فرهنگ و هنر تسلیت عرض مینمایم. از درگاه خداوند متعال برای آن هنرمند عزیز، علو درجات و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم. یاد و خاطرهاش در حافظه هنری این دیار جاودان خواهد ماند.
امیر رجبی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
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