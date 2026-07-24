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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۸

پیام تسلیت امیر رجبی به مناسبت درگذشت اکبر عبدی

پیام تسلیت امیر رجبی به مناسبت درگذشت اکبر عبدی

اردبیل - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با صدور پیامی درگذشت اکبر عبدی، هنرمند اردبیلی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت امیر رجبی به مناسبت درگذشت اکبرعبدی هنرمند، نام آشنای اردبیلی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر درگذشت هنرمند نام‌آشنا و ستاره بی‌بدیل سینمای جمهوری اسلامی ایران، کام جامعه هنری و مردم شریف استان اردبیل را تلخ کرد.

ضایعه فقدان این هنرمند فقید، فقدانِ هنرمندی است که سال‌های متمادی، با طنازی‌های اصیل و هنرمندانه خود، لحظات بسیاری را در قاب تلویزیون برای مردم این سرزمین شیرین و به یادماندنی کرد.

آن مرد هزار نقش که در هر قالبی می‌گنجید و با هنرِ بازیگریِ منحصر به فرد خود، لبخند را بر لبان مردم می‌نشاند، بی‌شک میراثی گران‌بها از خاطرات خوش بر جای گذاشت. توانمندی او در ایفای نقش‌های گوناگون و نفوذ کلام و رفتارش، نامش را در تاریخ هنر این مرز و بوم به نیکی ماندگار کرد و غیاب او، جای خالی بزرگی را در میان ستارگان عرصه هنر ایجاد نمود.

اینجانب به نمایندگی از جامعه فرهنگی و هنری استان اردبیل، پرواز این ستاره از آسمان هنر ایران را به خانواده محترم آن مرحوم، بازماندگان و تمامی اهالی فرهنگ و هنر تسلیت عرض می‌نمایم. از درگاه خداوند متعال برای آن هنرمند عزیز، علو درجات و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم. یاد و خاطره‌اش در حافظه هنری این دیار جاودان خواهد ماند.

امیر رجبی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

کد مطلب 6897963

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